Як у Барбі: жінка перекрасила весь будинок в рожевий колір (фото)

Британська модельєрка та письменниця Табіта Уебб вперше запросила журналістів до свого маєтку у Вінчестері. 51-річна авторка бестселерів оформила його в рожевих тонах.

Увагу привертає домашнє гніздечко письменниці – прикрашена власноруч п'ятикімнатна садиба у Вінчестері, де вона мешкає з чоловіком-південноафриканцем Гевіном Ферраром та двома доньками – 14-річною Бетсі та 8-річною Примрозою.

"Тепер я з усією очевидністю усвідомлюю, що живу в рожевому будинку в стилі Барбі", – сміється жінка.

Родина письменниці Фото: Reach PLC

Переїхавши з Лондона за місто кілька років тому, Табіта повністю реконструювала будинок у стилі "новоанглійського" декору, самотужки продумавши кожну деталь інтер'єру.

У будинку багато відтінків рожевого Фото: Reach PLC

Рожеве піаніно, придбане на Etsy, диван з тигровим принтом і фотошпалери, привезені з Туреччини – цей інтер'єр далекий від традиційного сільського шику.

Відео дня

"Я багато часу проводжу на терасі у своєму кріслі-гойдалці, – зізнається вона у розмові з виданням OK! – Це моє улюблене місце для відпочинку".

51-річна авторка бестселерів оформила будинок в рожевих тонах Фото: Reach PLC

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Так, одній із українок вдалося стати власницею сільського будинку всього за 5 тисяч доларів. Незважаючи на те що житло явно потребувало ремонту, там вже були проведені базові комунікації – газ, світло та вода. Проте користувачів мережі це не зупинило: покупку вони одразу закидали жартівливими коментарями.

Схожу історію пережила й родина Смеликів, яка придбала старий будинок на Львівщині. Подружжя веде своєрідний щоденник у соцмережах, крок за кроком показуючи, як перетворюється їхнє нове житло, – час від часу дивує підписників кумедними знахідками, залишеними попередніми власниками.

Зовсім інша, значно драматичніша історія сталася з чоловіком із Лимана на Донеччині, якому через бойові дії довелося залишити рідне місто. Переїхавши до Черкащини, він отримав несподіваний подарунок – місцева мешканка безкоштовно віддала йому глиняну хату в одному із сіл. Попри поважний вік будівлі та потребу в капітальному ремонті, житло цілком придатне для проживання.