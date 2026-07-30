Мама Верки Сердючки представила публике свою двухлетнюю внучку (фото)

Актриса Инна Белоконь, известная многим как "мама" Верки Сердючки, поделилась с подписчиками трогательными снимками со своей маленькой внучкой. Звездная бабушка показала, как проводит время с двухлетней девочкой, и порадовала поклонников эмоциональными селфи.

На своей странице в Instagram (@belokoninnaviktorovna) Инна опубликовала забавные фотографии, на которых она вместе с ребенком дурачится перед камерой и показывает язык, окрасившийся в фиолетовый цвет — судя по всему, после того, как она полакомилась ягодами или сладостями. Снимки получились чрезвычайно искренними и наполненными уютом.

Артистка Инна Белоконь с внучкой Вероникой Фото: Instagram

Поклонники артистки сразу же засыпали пост теплыми комментариями и комплиментами. Подписчики отметили, что Инне очень идет роль бабушки, а некоторые даже признались, что им до сих пор трудно поверить, что у актрисы уже есть такая взрослая внучка.

Что известно об Инне Белоконь и её семье

Инна Белоконь (девичья фамилия — Еременко) — украинская актриса родом из Полтавы, завоевавшая всенародную любовь благодаря яркой роли Инны Адольфиевны, "мамы" Верки Сердючки. Несмотря на сценический дуэт и многолетнюю тесную дружбу с Андреем Данилко, в реальной жизни актриса уже более 30 лет счастливо замужем за своим мужем Олегом. Пара проживает в Полтаве, где Олег занимается собственным делом — разведением породистых собак.

Відео дня

У супругов есть взрослая дочь Яна, которая после получения образования в Украине училась в Польше. Осенью 2023 года Яна вышла замуж, а уже весной 2024 года родила дочь Веронику, поэтому Инна Белоконь сейчас с радостью осваивает роль счастливой бабушки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ранее российские солдаты группировки "Днепр" в Запорожской области жаловались, что бойцы ВСУ по ночам включают им песни украинского певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка.

27 июня 2025 года в Одессе состоялся концерт Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки послал к чёрту своих хейтеров.

Кроме того, Фокус рассказывал, в какие громкие скандалы попадала Верка Сердючка.