Мама Вєрки Сердючки представила публіці дворічну онучку (фото)

Актриса Інна Бєлоконь, відома багатьом як "мама" Вєрки Сердючки, поділилася з підписниками зворушливими кадрами зі своєю маленькою онучкою. Зіркова бабуся показала, як проводить час із дворічною дівчинкою, та порадувала прихильників емоційними селфі.

На своїй сторінці в Instagram (@belokoninnaviktorovna) Інна оприлюднила кумедні фотографії, де вона разом із дитиною дуріє на камеру та показує язик, який забарвився у фіолетовий колір — схоже, після смакування ягодами чи солодощами. Знімки вийшли надзвичайно щирими та сповненими затишку.

Артистка Інна Бєлоконь з онучкою Веронікою Фото: Instagram

Шанувальники артистки одразу засипали допис теплими коментарями та компліментами. Підписники зазначили, що Інні дуже личить роль бабусі, а дехто навіть зізнався, що їм досі важко повірити, що актриса вже має таку дорослу онуку.

Що відомо про Інну Бєлоконь і її родину

Інна Бєлоконь (дівоче прізвище — Єременко) — українська акторка родом із Полтави, яка здобула загальнонаціональну любов завдяки яскравій ролі Інни Адольфівни, "мами" Вєрки Сердючки. Попри сценічний дует та багаторічну близьку дружбу з Андрієм Данилком, у реальному житті акторка вже понад 30 років щасливо одружена зі своїм чоловіком Олегом. Пара проживає в Полтаві, де Олег займається власною справою — розведенням породистих собак.

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У подружжя є доросла донька Яна, яка після здобуття освіти в Україні навчалася у Польщі. Восени 2023 року Яна вийшла заміж, а вже навесні 2024 року народила доньку Вероніку, тож Інна Бєлоконь зараз із радістю опановує роль щасливої бабусі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше російські солдати угруповання "Дніпро" в Запорізькій області скаржилися, що бійці ЗСУ ночами вмикають їм пісні українського співака Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка.

27 червня 2025 року в Одесі пройшов концерт Андрія Данилко, який в образі Вєрки Сердючки послав на п'ять літер своїх хейтерів.

Крім того, Фокус розповідав, в які гучні скандали влипала Вєрка Сердючка.