Истории красного корпуса КНУ — 189 лет: какие университеты в Украине самые красивые (фото)

31 июля 1837 года в Киеве произошло событие, навсегда изменившее архитектурный облик столицы — был торжественно заложен первый камень в фундамент Главного корпуса Киевского университета. Сегодня знаменитое "Красное здание" является не только узнаваемым символом КНУ имени Тараса Шевченко, но и одним из величайших памятников классицизма в Украине.

Фокус рассказывает историю этого легендарного здания и подготовил подборку из 5 самых красивых украинских университетов, архитектура которых поражает с первого взгляда.

Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев)

Проект монументального сооружения разработал выдающийся архитектор Викентий Беретти. Здание построено в стиле монументального классицизма: массивные колонны, четкие геометрические линии и закрытый внутренний двор. Вопреки распространенным мифам о "студенческих бунтах", яркий темно-красный цвет стен и черные детали колонн соответствовали орденским цветам Святого Владимира, чье имя первоначально носил этот учебный заведение.

Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев) Фото: Вечерний Киев

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Настоящая жемчужина Буковины и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально комплекс возводился как резиденция митрополитов Буковины и Далмации по проекту чешского архитектора Йозефа Главки. Его архитектура — это удивительное сочетание романского и готического стилей с традиционными буковинскими орнаментами в керамике и мозаике.

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Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Фото: из открытых источников

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Главный корпус ЛНУ — это бывшее здание Галицкого сейма, построенное в 1877–1881 годах по проекту архитектора Юлиуса Гохбергера. Здание в стиле неоренессанса впечатляет монументальным фасадом с лоджиями, величественными скульптурными группами "Опекунство" и "Труд", а также изысканной мраморной лестницей с двумя отходами и Актовым залом внутри.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко Фото: ЛНУ им. Франко

НТУ "Харьковский политехнический институт"

Исторические корпуса ХПИ — это выдающийся образец неорусского и модернового стилей конца XIX века. Спроектированные архитекторами Эдмундом Шретером и Алексеем Бекетовым, здания из фактурного красного кирпича с высокими арочными окнами и детализированной кладкой создают атмосферу настоящего британского кампуса.

НТУ "Харьковский политехнический институт" Фото: из открытых источников

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Одно из старейших высших учебных заведений в Восточной Европе. Его сердце — Староакадемический (Мазепинский) корпус на Подоле, построенный на рубеже XVII–XVIII веков в стиле украинского барокко при поддержке гетмана Ивана Мазепы. Солнечно-жёлтые стены, лепные орнаменты и уникальная лирическая атмосфера делают этот корпус важной частью культурного наследия Киева.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Фото: из открытых источников

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В этом году абитуриентам придется заплатить за обучение больше. Стоимость четырехлетнего бакалавриата по популярным специальностям в 2026 году достигает 300–400 тыс. грн.

Сокращение числа детей в школах и массовый отток молодежи за границу уже в ближайшие годы могут привести к закрытию или объединению части украинских университетов.

Кроме того, читатели Фокуса выбрали любимый вуз страны.