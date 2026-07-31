Історії червоного корпусу КНУ — 189 років: які найгарніші університети в Україні (фото)
31 липня 1837 року в Києві відбулася подія, що назавжди змінила архітектурне обличчя столиці — було урочисто закладено перший камінь у фундамент Головного корпусу Київського університету. Сьогодні знаменита "Червона споруда" є не лише впізнаваним символом КНУ імені Тараса Шевченка, а й однією з найвеличніших пам’яток класицизму в Україні.
Фокус розповідає історію цього легендарного будинку та зібрав добірку 5 найгарніших українських університетів, чия архітектура вражає з першого погляду.
Червоний корпус КНУ імені Тараса Шевченка (Київ)
Проєкт монументальної споруди розробив видатний архітектор Вікентій Беретті. Корпус збудований у стилі монументального класицизму: масивні колони, чіткі геометричні лінії та закритий внутрішній двір. Всупереч популярним міфам про "студентські бунти", яскравий темно-червоний колір стін і чорні деталі колон відповідали орденським кольорам Святого Володимира, чиє ім'я початково носив заклад.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Справжня перлина Буковини та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Спочатку комплекс зводили як Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації за проєктом чеського зодчого Йозефа Главки. Його архітектура — це дивовижне поєднання романського та готичного стилів із традиційними буковинськими орнаментами в кераміці й мозаїці.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний корпус ЛНУ — це колишня будівля Галицького сейму, зведена у 1877–1881 роках за проєктом архітектора Юліуса Гохберґера. Споруда у стилі неоренесансу вражає монументальним фасадом із лоджіями, величними скульптурними групами "Опікунство" та "Праця", а також вишуканою двовідхідною мармуровою драбиною й Актовою залою всередині.
НТУ "Харківський політехнічний інститут"
Історичні корпуси ХПІ — це видатний приклад неоруського та модернового стилів кінця XIX століття. Спроєктовані архітекторами Едмундом Шретером та Олексієм Бекетовим, будівлі з фактурної червоної цегли із високими арковими вікнами та деталізованою кладкою створюють атмосферу справжнього британського кампусу.
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Один із найстаріших закладів вищої освіти в Східній Європі. Його серце — Староакадемічний (Мазепин) корпус на Подолі, зведений на межі XVII–XVIII століть у стилі українського бароко за сприяння гетьмана Івана Мазепи. Сонячно-жовті стіни, ліпні орнаменти та унікальна лірична атмосфера роблять цей корпус важливою частиною культурної спадщини Києва.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Цьогоріч абітурієнти матимуть заплатити за навчання більше. Вартість за чотири роки бакалаврату на популярних спеціальностях 2026 року сягає 300–400 тис. грн.
- Зменшення кількості дітей у школах та масовий виїзд молоді за кордон уже найближчими роками можуть призвести до закриття або об’єднання частини українських університетів.
Крім того, читачі Фокусу обрали улюблений виш країни.