Історії червоного корпусу КНУ — 189 років: які найгарніші університети в Україні (фото)

31 липня 1837 року в Києві відбулася подія, що назавжди змінила архітектурне обличчя столиці — було урочисто закладено перший камінь у фундамент Головного корпусу Київського університету. Сьогодні знаменита "Червона споруда" є не лише впізнаваним символом КНУ імені Тараса Шевченка, а й однією з найвеличніших пам’яток класицизму в Україні.

Фокус розповідає історію цього легендарного будинку та зібрав добірку 5 найгарніших українських університетів, чия архітектура вражає з першого погляду.

Червоний корпус КНУ імені Тараса Шевченка (Київ)

Проєкт монументальної споруди розробив видатний архітектор Вікентій Беретті. Корпус збудований у стилі монументального класицизму: масивні колони, чіткі геометричні лінії та закритий внутрішній двір. Всупереч популярним міфам про "студентські бунти", яскравий темно-червоний колір стін і чорні деталі колон відповідали орденським кольорам Святого Володимира, чиє ім'я початково носив заклад.

Червоний корпус КНУ імені Тараса Шевченка (Київ) Фото: Вечірній Київ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Справжня перлина Буковини та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Спочатку комплекс зводили як Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації за проєктом чеського зодчого Йозефа Главки. Його архітектура — це дивовижне поєднання романського та готичного стилів із традиційними буковинськими орнаментами в кераміці й мозаїці.

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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Фото: з відкритих джерел

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний корпус ЛНУ — це колишня будівля Галицького сейму, зведена у 1877–1881 роках за проєктом архітектора Юліуса Гохберґера. Споруда у стилі неоренесансу вражає монументальним фасадом із лоджіями, величними скульптурними групами "Опікунство" та "Праця", а також вишуканою двовідхідною мармуровою драбиною й Актовою залою всередині.

Львівський національний університет імені Івана Франка Фото: ЛНУ ім. Франка

НТУ "Харківський політехнічний інститут"

Історичні корпуси ХПІ — це видатний приклад неоруського та модернового стилів кінця XIX століття. Спроєктовані архітекторами Едмундом Шретером та Олексієм Бекетовим, будівлі з фактурної червоної цегли із високими арковими вікнами та деталізованою кладкою створюють атмосферу справжнього британського кампусу.

НТУ "Харківський політехнічний інститут" Фото: з відкритих джерел

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Один із найстаріших закладів вищої освіти в Східній Європі. Його серце — Староакадемічний (Мазепин) корпус на Подолі, зведений на межі XVII–XVIII століть у стилі українського бароко за сприяння гетьмана Івана Мазепи. Сонячно-жовті стіни, ліпні орнаменти та унікальна лірична атмосфера роблять цей корпус важливою частиною культурної спадщини Києва.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Цьогоріч абітурієнти матимуть заплатити за навчання більше. Вартість за чотири роки бакалаврату на популярних спеціальностях 2026 року сягає 300–400 тис. грн.

Зменшення кількості дітей у школах та масовий виїзд молоді за кордон уже найближчими роками можуть призвести до закриття або об’єднання частини українських університетів.

Крім того, читачі Фокусу обрали улюблений виш країни.