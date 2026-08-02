Женщина, найденная младенцем в корзине для покупок, встретила маму и узнала правду (фото)

Перл Маршалл выросла, не зная, откуда она взялась. Все началось с того, что однажды вечером в августе 1972 года после просмотра фильма в кинотеатре Дарлин Гиллеланд и Рита Маршалл заметили нечто странное: тележка для покупок стояла с коричневым бумажным пакетом внутри, а его верх был аккуратно сложен.

Затем он услышал шуршание. Там лежала девочка-младенец, которой, судя по всему, было всего несколько часов от роду; она была чистой, одетой в комбинезон и укутанной в одеяло. Двое друзей быстро вызвали полицию, и ребёнка, которого назвали "Малыш Вестгейт" в честь торгового центра, где её нашли, быстро доставили в больницу. Об этом пишет People.

Ребёнка нашли в корзине для покупок

В течение четырёх месяцев её усыновили. Но оставались нерешёнными вопросы: откуда она взялась? Почему её бросили? И кто?

Спустя более 50 лет Перл Маршалл получила некоторые ответы. "Я поняла, что если я собираюсь найти этих людей и установить с ними какие-то связи, то сейчас самое время".

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Большую часть своей жизни Перл не знала о своих корнях. Она была ограничена законами штата Огайо, согласно которым её свидетельство о рождении оставалось засекреченным даже для неё самой, поскольку ребёнок был усыновлён в рамках закрытой процедуры в декабре 1972 года.

"Я даже не думала о том, чтобы попытаться что-то найти, потому что не думала, с чего начать", — говорит женщина.

В 2015 году штат раскрыл данные о многих усыновленных детях.

"Именно это побудило меня сделать это", — говорит Перл, которая начала отслеживать свои корни вплоть до той ночи на парковке.

Её свидетельство о рождении оказалось лишь первой зацепкой в многолетнем процессе, который завершился лишь в последние несколько недель установлением правды о её биологических родителях, которые до сих пор живы.

Перл Маршалл с мужем Фото: People

Как искали правду

Перл, 53-летняя учительница музыки из Салема, штат Вирджиния, нашла поддержку в самых неожиданных местах: у историка, у комментаторов местных новостей, даже у сына одной из женщин, которая нашла её, когда она была младенцем.

Перл с юных лет знала, что её усыновили. Она также знала, что, в отличие от других друзей, которых усыновили, её прошлое оставалось загадкой.

Когда Перл училась в колледже, её приемная мать рассказала о давнем подозрении, что Перл — это тот самый новорождённый ребёнок, о котором писали в заголовках газет летом 1972 года.

Всё начало меняться в 2023 году, когда Перл наконец получила свидетельство о рождении. Хотя в нём не были указаны имена её биологических родителей, там были указаны её дата рождения и необычное место рождения: торговый центр Westgate.

Используя эти данные, Перл и её муж Джек Маршалл нашли старую статью о ней. Они просматривали газетные архивы, пока не нашли имена двух подруг, которые нашли Перл в Вестгейте, и позвонили сыну одной из них.

Вооружившись новой информацией, Перл воспользовалась генетическим тестированием, чтобы найти своего биологического отца в 2023 году. Он сказал, что не знает, кто её биологическая мать.

Перл Маршалл Фото: People

Нашла биологическую мать

Впоследствии Перл наткнулась на предложение связаться с "The Fronczak Files" — расследовательским подкастом, за которым стоит команда исследователей, — чтобы найти свою биологическую мать с помощью генетической генеалогии, исторических исследований и других методов.

Это не заняло много времени: Перл впервые встретилась со своей биологической матерью за обедом в июне, и "ни одна из нас не знала, что сказать".

Перл, которая утверждает, что никогда не таила обиды, предложила прощение.

"Это, наверное, лучшее, что я когда-либо делала для другого человека", — говорит она.

Ее биологической матери было 22 года, и она была одинокой, когда родила Перл. Во время беременности она каждый вечер пела колыбельные своей нерождённой дочери, а после того, как положила Перл в корзину для покупок, устроилась на работу в торговый центр и каждый день парковалась на том же месте, где оставила дочь.

"То, что она сделала для меня, было добрым поступком. Она знала, что не может оставить меня у себя, как бы сильно ни хотела этого", — говорит Перл.

Её биологическая мать вышла замуж и воспитала дочь и сына, с одним из которых Перл познакомилась. А ещё она встретила сводную сестру со стороны своего биологического отца, которая, как и она, является учительницей музыки.

"Конечно, я счастлива. Я рада, что знаю своих биологических родителей. Мне просто так повезло, что они оба живы", — признается женщина.

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