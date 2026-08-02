Жінка, знайдена немовлям у кошику для покупок, зустріла матір та дізналася правду (фото)

Перл Маршалл виросла, не знаючи, звідки вона взялася. Усе почалося з того, що одного вечора в серпні 1972 року після перегляду фільму в кінотеатрі Дарлін Гіллеланд і Ріта Маршалл помітили щось дивне: візок для покупок стояв з коричневим паперовим пакетом всередині, а його верх був акуратно складений.

Потім він почав шарудіти. Дівчинка-немовля, якій на вигляд було лише кілька годин, лежала там, була чистою, одягненою в комбінезон і загорнутою в ковдру. Двоє друзів швидко викликали поліцію, і дитину, яку назвали "Малюк Вестгейт" на честь торгового центру, де її знайшли, швидко доставили до лікарні. Про це пише People.

Дитину знайшли в кошику для покупок

Протягом чотирьох місяців її усиновили. Але залишалися відкритими питання: звідки вона взялася? Чому її залишили? І хто?

Понад 50 років потому Перл Маршалл отримала деякі відповіді. "Я зрозуміла, що якщо я збираюся знайти цих людей і встановити якісь зв'язки, то зараз саме час".

Більшу частину свого життя Перл не знала свого власного початку. Вона була обмежена законами Огайо, які тримали її свідоцтво про народження запечатаним навіть від неї, оскільки дитину усиновили через закриту процедуру в грудні 1972 року.

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"Я навіть не думала про те, щоб намагатися щось знайти, бо не думала, що буде з чого почати", — каже жінка.

У 2015 році штат відкрив записи багатьох усиновлених.

"Саме це спонукало мене зробити це", — каже Перл, яка почала відстежувати своє коріння аж до тієї ночі на парковці.

Її свідоцтво про народження виявилося лише першою підказкою у багаторічному процесі, який завершився лише за останні кілька тижнів правдою про її біологічних батьків, які досі живі.

Перл Маршалл з чоловіком Фото: People

Як шукали правду

Перл, 53-річна вчителька музики в Салемі, штат Вірджинія, знайшла допомогу в несподіваних місцях: від історика, від коментаторів місцевих новин, навіть від сина однієї з жінок, яка знайшла її немовлям.

Перл з юних років знала, що її усиновили. Вона також знала, що, на відміну від інших друзів, яких усиновили, її передісторія була загадкою.

Коли Перл навчалася в коледжі, її прийомна мати розповіла про давню підозру, що Перл — це та сама новонароджена дитина з заголовків газет влітку 1972 року.

Все почало змінюватися у 2023 році, коли Перл нарешті отримала свідоцтво про народження. Хоча в ньому не було зазначено імен її біологічних батьків, там було зазначено її день народження та незвичайне місце народження: торговий центр Westgate.

Використовуючи ці дані, Перл та її чоловік Джек Маршалл знайшли стару статтю про неї. Вони переривали газетні архіви, поки не знайшли імена двох друзів, які знайшли Перл у Вестгейті та зателефонували сину однієї з них.

Озброївшись новою інформацією, Перл використала генетичне тестування, щоб знайти свого біологічного батька у 2023 році. Він сказав, що не знає, хто її біологічна мати.

Перл Маршалл Фото: People

Знайшла біологічну матір

Згодом Перл натрапила на пропозицію зв'язатися з The Fronczak Files, розслідувальним подкастом з командою дослідників, щоб знайти свою біологічну матір за допомогою генетичної генеалогії, історичних досліджень та інших методів.

Це не зайняло багато часу: Перл вперше зустрілася зі своєю біологічною матір'ю за обідом у червні, і "жодна з нас не мала уявлення, що сказати".

Перл, яка каже, що ніколи не таїла образи, запропонувала прощення.

"Це, мабуть, найкраще, що я коли-небудь робила для іншої людини", — каже вона.

Її біологічній матері було 22 роки, і вона була самотньою, коли народила Перл. Під час вагітності вона щовечора співала колискові своїй ненародженій доньці, а після того, як поклала Перл у кошик для покупок, вона влаштувалася на роботу в торговий центр і щодня паркувалася на тому самому місці, де залишила доньку.

"Те, що вона зробила для мене, було доброю справою. Вона знала, що не може залишити мене собі, як би сильно цього не хотіла", — каже Перл.

Її біологічна мати вийшла заміж і виховала доньку та сина, з останнім з яких Перл познайомилася. А ще вона зустріла зведену сестру по лінії свого біологічного батька, яка, як і вона, є вчителькою музики.

"Звичайно, я щаслива. Я рада знати своїх біологічних батьків. Мені просто так пощастило, що вони обоє живі", — зізнається жінка.

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