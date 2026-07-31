21-річна королева конкурсу краси наклала на себе руки: всі подробиці (фото)

У місті Америкен-Форк (Юта, США) зібралися рідні, друзі та шанувальники, щоб проводити в останню путь 21-річну Брінн Карнесекку – колишню Міс Америкен-Форк. Дівчина добровільно пішла з життя всього за кілька тижнів до того, як мала вийти на сцену чергового конкурсу краси.

Мати Брінн, Мішель Карнесекка, звернулася до присутніх на церемонії прощання зі зворушливими словами. За її словами, донька мала рідкісний дар запалювати оточення сміхом і присвячувала себе служінню іншим.

"Вона забрала власне життя, але вона – це набагато більше, ніж те, що з нею трапилося. Ми хочемо відзначити те чудове життя, яким вона жила… Як же вона любила сміятися. Її відрізняло те, що все її життя було побудоване навколо турботи про людей. Брінн шалено любила рідних і друзів і завжди була поруч, коли її потребували. Її дуже любили", – пригадувала Мішель, слова якої цитує видання KSL News.

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Мрії про нову перемогу

Кар’єрний шлях Брінн розпочався тріумфально: у 2024 році вона здобула титул Міс Америкен-Форк, а рік по тому, на конкурсі Міс Юта, колеги-учасниці відзначили її нагородою "Міс Конгеніальність" – визнанням не за красу, а за характер.

За інформацією з її біографії в Instagram, наступною сходинкою мав стати конкурс Міс Прово, запланований на 22 серпня – подія, до якої дівчина вже готувалася.

Кар"єрний шлях Брінн розпочався тріумфально Фото: Instagram

Втім, титули були лише вершиною айсберга. Брінн встигла зарекомендувати себе як журналістка й активістка, а у 2024 році заснувала проєкт Envelopes of Hope ("Конверти надії") – ініціативу, що об'єднує листуванням мешканців громади та людей, які відбувають покарання у в'язницях.

"Я на власні очі бачила, як через ці листи змінюються долі, скільки емпатії й зв'язку можна побудувати, – розповідала вона виданню KSTU у вересні 2025 року. – Завдяки цій програмі наш світогляд розширюється, і я бачила, як зароджуються справжні, дивовижні дружні стосунки".

Слова подяки

Організація Miss American Fork відреагувала на смерть Брінн офіційною заявою в Instagram у понеділок, 27 липня, наголосивши на її внеску в розвиток місцевого пагеантного руху: "Наша незмінна Міс Америкен-Форк 2024 Брінн Карнесекка пішла з життя. Вона зробила величезний внесок у нашу спільноту й далеко за її межами, і ми вдячні за пам'ять про неї та її слід в організації. Ця втрата глибоко нас торкнулася".

Дівчина також була пов'язана з Utah Miss Amazing – організацією, яка підтримує самооцінку дівчат і молодих жінок з інвалідністю. У заяві організації йдеться: "Доброта, співчуття й щире серце Брінн залишили незгладимий слід у кожному, хто її знав. Вона мала неповторний дар робити так, щоб наші королеви почувалися поміченими, підтриманими й коханими. Підбадьорювала когось, ділилася усмішкою чи просто була поруч – саме в цьому й полягає суть Miss Amazing. Ми безмежно вдячні за час, який вона провела з родиною Utah Miss Amazing. Її світло продовжуватиме сяяти в житті людей, яких вона торкнулася, і в спогадах, які ми збережемо назавжди".

Родина збирає кошти на прощання

Двоюрідна сестра Брінн, Кессіді Джекман Мердок, запустила на GoFundMe збір коштів, аби підтримати родину Карнесекка в цей важкий період. Станом на момент публікації сума пожертв перевищила 28 000 доларів.

"Наша родина розбита горем через раптовий відхід Брінн. Ми хочемо вшанувати її пам'ять так, як це відповідало б її духу та тій любові, яку вона дарувала стільком людям. Брінн торкнулася незліченної кількості доль своєю роботою й щедрістю, і ми сподіваємось гідно вшанувати її спадок", – написала Джекман Мердок на сторінці збору.

Брінн Карнесекку наклала на себе руки Фото: Instagram

Вона також додала: "Ваша підтримка допоможе родині покрити витрати на похорон, створити меморіал, який справді відображатиме, ким була Брінн, і принесе розраду близьким у ці нелегкі дні. Ми вдячні за будь-яку допомогу".

Якщо ви або хтось із ваших близьких переживає психологічну кризу чи важкі думки, будь ласка, зверніться по допомогу. Ви не самі!

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