Похорон Vikunciy: прощатися з блогеркою будуть у чоловічому монастирі (фото, відео)

Єлизавета Ченова, подруга загиблої в ДТП блогерки Vikunciy, оголосила дату та час церемонії прощання. Похорон відбудеться у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

Єлизавета вийшла на зв’язок відразу після трагедії, пообіцявши публічного оголосити дату, час та місце прощання із відомою блогеркою. У сторіз на сторінці в Instagram вона звернулась до небайдужих людей, які бажають віддати дівчині останню шану.

"Прощання з Вікулею буде у суботу 30.05. Місто Новомосковськ. Свято-Миколаївський Самарський Пустинний чоловічий монастир. 10:00. Після монастиря похорон. Поминальний обід. Гуляй поле. 14:00", – лаконічна написала Ченова.

Оголосили дату та час церемонії прощання з блогеркою Vikunciy Фото: Instagram

26-річна TikTok-блогерка Vikunciy загинула в ДТП, що трапилася у середу, 27 травня, близько 14:19 на території Голованівського району Кіровоградської області – траса Київ-Одеса. Porsche Cayenne дівчини, за попередніми даними, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонну стелу. Разом з нею загинула помічниця – Іванна Плевако, яка вела непублічний спосіб життя.

Відео дня

Похорон Vikunciy відбудеться в чоловічому монастирі Фото: Instagram

Напередодні ДТП блогерка опублікувала сторіз, де повідомила про проблему з колесом в автомобілі. Чи стало це причиною аварії, наразі невідомо. Очевидці стверджують, що того дня був дощ, тож це могло стати причиною зіткнення.

Важливо

Vikunciy згоріла в ДТП: як вона жила – мажорні заклади, відпочинки й російські мати (фото)

У поліції встановлюють обставини аварії. Відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перед загибеллю Vikunciy в ДТП сталось дещо нечуване. У мережі побачили містичні знаки перед моторошною аварією, де разом з помічницею загинула Vikunciy. Послідовники зірки інтернету підмітили важливу деталь.

Крім того, про жахливу смерть Вікторії детальніше розповіла її подруга.

Також у мережі показали перші кадри ДТП, в якій загинула блогерка. Її знайома, яка проїжджала цією ж ділянкою траси невдовзі після трагедії, розповіла, що в регіоні вирувала негода: