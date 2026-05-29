Похороны Vikunciy: прощаться с блогершей будут в мужском монастыре (фото, видео)
Елизавета Ченова, подруга погибшей в ДТП блогерши Vikunciy, объявила дату и время церемонии прощания. Похороны состоятся в городе Новомосковск Днепропетровской области.
Елизавета вышла на связь сразу после трагедии, пообещав публичного объявить дату, время и место прощания с известной блогершей. В сториз на странице в Instagram она обратилась к неравнодушным людям, желающим проститься с девушкой.
"Прощание с Викулей будет в субботу 30.05. Город Новомосковск. Свято-Николаевский Самарский Пустынный мужской монастырь. 10:00. После монастыря похороны. Поминальный обед. Гуляй поле. 14:00", — лаконично написала Ченова.
26-летняя TikTok-блогер Vikunciy погибла в ДТП, случившемся в среду, 27 мая, около 14:19 на территории Голованевского района Кировоградской области — трасса Киев-Одесса. Porsche Cayenne девушки, по предварительным данным, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. Вместе с ней погибла помощница — Иванна Плевако, которая вела непубличный образ жизни.
Накануне ДТП блогерша опубликовала сториз, где сообщила о проблеме с колесом в автомобиле. Стало ли это причиной аварии, пока неизвестно. Очевидцы утверждают, что в тот день был дождь, поэтому это могло стать причиной столкновения.Важно
В полиции устанавливают обстоятельства аварии. Открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.
