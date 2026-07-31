21-летняя королева красоты покончила с собой: все подробности (фото)

В городе Америкен-Форк (Юта, США) собрались родные, друзья и поклонники, чтобы проводить в последний путь 21-летнюю Бринн Карнесекку — бывшую "Мисс Америкен-Форк". Девушка добровольно ушла из жизни всего за несколько недель до того, как должна была выйти на сцену очередного конкурса красоты.

Мать Бринн, Мишель Карнесекка, обратилась к присутствующим на церемонии прощания с трогательными словами. По её словам, дочь обладала редким даром заражать окружающих смехом и посвящала себя служению другим.

"Она покончила с собой, но она — это гораздо больше, чем то, что с ней случилось. Мы хотим отметить ту замечательную жизнь, которой она жила… Как же она любила смеяться. Её отличало то, что вся её жизнь была построена вокруг заботы о людях. Бринн безумно любила родных и друзей и всегда была рядом, когда в ней нуждались. Её очень любили", – вспоминала Мишель, слова которой цитирует издание KSL News.

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Мечты о новой победе

Карьерный путь Бринн начался триумфально: в 2024 году она завоевала титул "Мисс Америкен-Форк", а год спустя, на конкурсе "Мисс Юта", коллеги-участницы удостоили её награды "Мисс Конгениальность" — признания не за красоту, а за характер.

Согласно информации из её биографии в Instagram, следующим этапом должен был стать конкурс "Мисс Прово", запланированный на 22 августа — мероприятие, к которому девушка уже готовилась.

Карьерный путь Бринн начался триумфально Фото: Instagram

Впрочем, титулы были лишь вершиной айсберга. Бринн успела зарекомендовать себя как журналистка и активистка, а в 2024 году основала проект Envelopes of Hope ("Конверты надежды") — инициативу, объединяющую посредством переписки жителей общины и людей, отбывающих наказание в тюрьмах.

"Я собственными глазами видела, как благодаря этим письмам меняются судьбы, сколько сочувствия и взаимопонимания можно построить, — рассказала она изданию KSTU в сентябре 2025 года. – Благодаря этой программе наш кругозор расширяется, и я видела, как зарождаются настоящие, удивительные дружеские отношения".

Слова благодарности

Организация "Miss American Fork" отреагировала на смерть Бринн официальным заявлением в Instagram в понедельник, 27 июля, отметив её вклад в развитие местного конкурсного движения: "Наша бессменная Мисс Америкен-Форк 2024 Бринн Карнесекка ушла из жизни. Она внесла огромный вклад в наше сообщество и далеко за его пределами, и мы благодарны за память о ней и о том следе, который она оставила в организации. Эта утрата глубоко нас тронула".

Девушка также была связана с организацией Utah Miss Amazing, которая поддерживает самооценку девушек и молодых женщин с инвалидностью. В заявлении организации говорится: "Доброта, сострадание и искреннее сердце Бринн оставили неизгладимый след в душе каждого, кто её знал. У неё был неповторимый дар — она умела сделать так, чтобы наши королевы чувствовали себя замеченными, поддержанными и любимыми. Подбадривала кого-то, делилась улыбкой или просто была рядом — именно в этом и заключается суть Miss Amazing. Мы безмерно благодарны за время, которое она провела с семьёй Utah Miss Amazing. Её свет будет продолжать сиять в жизни людей, которых она коснулась, и в воспоминаниях, которые мы сохраним навсегда".

Семья собирает средства на похороны

Двоюродная сестра Бринн, Кессиди Джекман Мердок, запустила на GoFundMe сбор средств, чтобы поддержать семью Карнесекка в этот тяжёлый период. На момент публикации сумма пожертвований превысила 28 000 долларов.

"Наша семья опечалена внезапной кончиной Бринн. Мы хотим почтить её память так, как это соответствовало бы её духу и той любви, которую она дарила стольким людям. Бринн затронула бесчисленное количество судеб своей работой и щедростью, и мы надеемся достойно почтить её наследие", — написала Джекман Мердок на странице сбора средств.

Бринн Карнесекку покончила с собой Фото: Instagram

Она также добавила: "Ваша поддержка поможет семье покрыть расходы на похороны, создать мемориал, который по-настоящему отразит, кем была Бринн, и принесет утешение близким в эти нелегкие дни. Мы благодарны за любую помощь".

Если вы или кто-то из ваших близких переживает психологический кризис или мучительные переживания, пожалуйста, обратитесь за помощью. Вы не одиноки!

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