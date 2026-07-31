Малышка в животике услышала голос папы: ее реакция на УЗИ заставила маму расплакаться

Будущие родители из Канады пережили невероятно трогательный момент во время планового сеанса ультразвуковой диагностики. Когда мужчина поздоровался со своей ещё не родившейся дочкой и поцеловал живот жены, девочка на мониторе УЗИ улыбнулась в ответ на родительский голос.

Этот особенный момент произошел во время уютного семейного ритуала, когда будущий папа наклонился к животу своей партнерши Лии Оливейры, чтобы пожелать малышу доброго утра. Как только он отошёл от живота, чтобы взглянуть на присутствующих в кабинете, на экране появилась чёткая и милая улыбка девочки, пишет People.

Все присутствующие в комнате не смогли сдержать радости и восторженных возгласов, призывая отца продолжать разговаривать с ребенком. Сестра Лиа успела запечатлеть улыбку малыша на мониторе, сохранив это уникальное воспоминание.

В интервью изданию Storyful Лия Оливейра призналась, что её полностью переполнили эмоции, и она сразу расплакалась от счастья. По её словам, этот момент стал для них главным воспоминанием в жизни, и она очень счастлива, что их семейная радость смогла подарить немного света и тепла миллионам людей по всему миру.

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