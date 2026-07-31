Малеча в животику почула голос тата: її реакція на УЗД змусила маму розплакатися

Майбутні батьки з Канади пережили неймовірно зворушливу мить під час планового сеансу ультразвукової діагностики. Коли чоловік привітався зі своєю ще не народженою донечкою та поцілував живіт дружини, дівчинка на моніторі УЗД усміхнулася у відповідь на батьківський голос.

Цей особливий момент стався під час затишного сімейного ритуалу, коли майбутній тато нахилився до живота своєї партнерки Ліа Олівейри, щоб побажати малюку доброго ранку. Тільки-но він відсторонився від живота, щоб глянути на присутніх у кабінеті, як на екрані з'явилася чітка та мила усмішка дівчинки, пише People.

Усі присутні в кімнаті не змогли стримати радості та захоплених вигуків, закликаючи батька продовжувати розмовляти з дитиною. Сестра Ліа встигла зафільмувати посмішку малечі на моніторі, зберігши цей унікальний спогад.

В інтерв'ю виданню Storyful Ліа Олівейра зізналася, що її повністю переповнили емоції і вона одразу розплакалася від щастя. За її словами, цей момент став для них головним спогадом у житті, і вона дуже щаслива, що їхня сімейна радість змогла подарувати трохи світла й тепла мільйонам людей по всьому світу.

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