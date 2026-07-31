Принц Болгарии женится на враче: что о ней известно (фото)

Принц Болгарии Мирко женится на своей коллеге, враче Марте Эмбрид, в городе, где началась их любовная история — в Мадриде.

Пара, которая встречается с 2023 года, узаконит свои отношения в 2027 году. Об этом пишет Hola.

Принц Болгарии женится

Принц Мирко из города Панагюриште обручился с врачом Мартой Эмбид. Член королевской семьи, который также является врачом и известен как доктор Мирко Саксен-Кобург, женится на Марте в следующем году.

Хотя дата ещё не назначена, источники сообщили, что свадьба состоится в июне, причём именно в том городе, где началась история любви этой пары: в Мадриде.

Принц Мирко и Марта Эмбид Фото: Instagram

Принц Мирко, старший сын князя Кубрата из Болгарии и Карлы Марии де ла Соледад Ройо-Вильянова-и-Уррестаразу, встречается со своей невестой с 2023 года. Говорят, что помолвленная пара познакомилась в мадридской клинической больнице Сан-Карлос во время учебы.

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Мирко — внук последнего болгарского царя Симеона II. Его дед правил с 1943 по 1946 год, когда в Болгарии была отменена монархия.

Принц Мирко и Марта Эмбид Фото: Instagram

Принц Мирко стал врачом

Будучи принцем, Мирко пошёл по стопам своего отца, выбрав карьеру в медицине. Князь Кубрат, третий сын царя Симеона II и царицы Маргариты Болгарской, является хирургом общей практики и специалистом по заболеваниям пищеварительной системы. Мирко однажды сказал о своём отце, докторе Саксен-Кобургском: "Он научил меня неустанно работать и никогда не переставать заботиться о моей семье и друзьях".

Принц и его будущая жена познакомились в мадридской клинической больнице Сан-Карлос, где они оба прошли пятилетнюю подготовку на врачей.

Принц Мирко Фото: Instagram

Семья медиков

Марта специализируется на анестезиологии и реанимации, а Мирко — на общей хирургии и хирургии органов пищеварения. Принц имеет степень в области медицины Университета Наварры, а также диплом хирурга.

Мирко и Марта впервые появились вместе на публике на свадьбе мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды и Терезы Уркихо в 2024 году. На церемонии также присутствовали бывший король Испании Хуан Карлос I и королева София.

Принц Мирко со своей невестой Фото: Instagram

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