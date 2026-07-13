Пивоварова заподозрили в свадьбе: что известно о его вероятной жене (фото)
Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждает, что украинский певец Артем Пивоваров женился на девушке из своей команды, с которой уже много лет находится в отношениях.
13 июля в своём Telegram-канале Беспалов привёл доказательство в подтверждение своих слов об артисте, которому недавно исполнилось 35 лет.
Артём Пивоваров женился?
Певцу уже давно приписывают роман с Дашей Чередниченко, которая работает в его команде. Недавно она сменила фамилию и стала Пивоваровой. По словам Беспалова, это свидетельствует о том, что Артем и Даша тайно поженились.
"Была Даша Чередниченко, стала Даша Пивоварова. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию", — отметил блогер, чьи "сливы" часто подтверждались.
Сам Пивоваров пока не прокомментировал эту новость.
Кто такая Даша Чередниченко
Главной и единственной женщиной, с которой Пивоварову уже много лет подряд связывают роман, является Даша Чередниченко. Говорят, что она стала не просто возлюбленной Артема, но и неотъемлемой частью его успеха, ведь она работает директором, менеджером и пиарщицей, координируя концерты, крупные турне и деловые переговоры.
Они знакомы как минимум с 2014 года, а о романтических отношениях пары заговорили в 2017 году, когда Чередниченко снялась в клипе Артема на хит "Моя ночь", где они целовались в кадре.
Сам Пивоваров предпочитает не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Артем Пивоваров набросился на зрителя прямо во время концерта.
- Музыканта схватил за шею зритель прямо во время выступления.
Кроме того, Рыбчинский назвал Пивоварова лучшим певцом Украины.