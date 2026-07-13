Пивоварова заподозрили в свадьбе: что известно о его вероятной жене (фото)

Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждает, что украинский певец Артем Пивоваров женился на девушке из своей команды, с которой уже много лет находится в отношениях.

13 июля в своём Telegram-канале Беспалов привёл доказательство в подтверждение своих слов об артисте, которому недавно исполнилось 35 лет.

Артём Пивоваров женился?

Певцу уже давно приписывают роман с Дашей Чередниченко, которая работает в его команде. Недавно она сменила фамилию и стала Пивоваровой. По словам Беспалова, это свидетельствует о том, что Артем и Даша тайно поженились.

"Была Даша Чередниченко, стала Даша Пивоварова. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию", — отметил блогер, чьи "сливы" часто подтверждались.

Сам Пивоваров пока не прокомментировал эту новость.

Фото: Скриншот из Telegram

Кто такая Даша Чередниченко

Главной и единственной женщиной, с которой Пивоварову уже много лет подряд связывают роман, является Даша Чередниченко. Говорят, что она стала не просто возлюбленной Артема, но и неотъемлемой частью его успеха, ведь она работает директором, менеджером и пиарщицей, координируя концерты, крупные турне и деловые переговоры.

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Они знакомы как минимум с 2014 года, а о романтических отношениях пары заговорили в 2017 году, когда Чередниченко снялась в клипе Артема на хит "Моя ночь", где они целовались в кадре.

Сам Пивоваров предпочитает не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

Даша Чередниченко Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Артем Пивоваров набросился на зрителя прямо во время концерта.

Музыканта схватил за шею зритель прямо во время выступления.

Кроме того, Рыбчинский назвал Пивоварова лучшим певцом Украины.