Пивоварова запідозрили у весіллі: що відомо про його ймовірну дружину (фото)

Блогер-пліткар Богдан Беспалов стверджує, що український співак Артем Пивоваров одружився з дівчиною зі своєї команди, з якою багато років перебуває в стосунках.

У своєму Telegram-каналі 13 липня Беспалов навів доказ на підтвердження своїх слів щодо артиста, якому нещодавно виповнилося 35 років.

А﻿ртем Пивоваров одружився?

Співаку давно приписують роман з Дашею Чередниченко, яка працює в його команді. Нещодавно вона змінила прізвище та стала Пивоварова. За словами Беспалова, це свідчить про те, що Артем та Даша таємно одружилися.

"Була Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Вітаємо Артема і Дашу Пивоварових із таємним весіллям. Дівчина нещодавно змінила прізвище", — зазначив блогер, "зливи" якого часто підтверджувалися.

Сам Пивоваров поки не коментував новини.

Фото: Скриншот из Telegram

Хто така Даша Чередниченко

Головною і єдиною жінкою, з якою Пивоварову багато років поспіль приписують роман, є Даша Чередниченко. Кажуть, що вона стала не просто коханою дівчиною Артема, а й невіддільною частиною його успіху, адже працює директоркою, менеджеркою та піарницею, координуючи концерти, великі турне та ділові переговори.

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Вони знайомі щонайменше з 2014 року, а про романтичні стосунки пари заговорили у 2017 році, коли Чередниченко знялася в кліпі Артема на хіт "Моя ніч", де вони цілувалися в кадрі.

Сам Пивоваров воліє тримати особисте подалі від уваги публіки.

Даша Чередниченко Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Артем Пивоваров зірвався на глядача просто під час концерту.

Музиканта схопив за шию глядач прямо під час виступу.

Крім того, Рибчинський назвав Пивоварова найкращим співаком України.