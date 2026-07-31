Принц Болгарії одружиться з лікаркою: що про неї відомо (фото)

Принц Болгарії Мірко одружиться з колегою-лікаркою Мартою Ембрид у місті, де почалася їхня історія кохання — у Мадриді.

Заручена пара, яка разом з 2023 року, узаконить свої стосунки у 2027 році. Про це пише Hola.

Принц Болгарії одружується

Принц Мірко з міста Панагюриште заручений з лікаркою Мартою Ембид. Член монаршої родини, який також є медиком, відомим як доктор Мірко Саксен-Кобург, одружиться з Мартою наступного року.

Хоча дата ще не призначена, джерела повідомили, що весілля очікується в червні, і саме в тому місті, де почалася історія кохання пари: Мадриді.

Принц Мірко та Марта Ембид Фото: Instagram

Принц Мірко, старший син князя Кубрата з Болгарії та Карли Марії де ла Соледад Ройо-Вілланова-і-Уррестаразу, зустрічається зі своєю нареченою з 2023 року. Кажуть, що заручена пара познайомилася в мадридській клінічній лікарні Сан-Карлос під час навчання.

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Мірко — онук останнього болгарського царя Симеона II. Його дід правив з 1943 до 1946 року, коли монархію в Болгарії було скасовано.

Принц Мірко та Марта Ембид Фото: Instagram

Принц Мірко став медиком

Будучи принцом, Мірко пішов слідами свого батька, обравши кар'єру в медицині. Князь Кубрат, третій син царя Симеона II та цариці Маргарити Болгарської, є хірургом загальної практики та травної системи. Мірко якось сказав про свого батька, доктора Саксен-Кобургського: "Він навчив мене невпинно працювати та ніколи не переставати піклуватися про мою родину та друзів".

Принц та його майбутня дружина познайомилися в мадридській клінічній лікарні Сан-Карлос, де вони обидва пройшли п'ятирічну підготовку на лікарів.

Принц Мірко Фото: Instagram

Родина медиків

Марта ж спеціалізується на анестезіології та реанімації, тоді як Мірко — на загальній хірургії та травній хірургії. Принц має ступінь з медицини Університету Наварри, а також диплом хірурга.

Мірко та Марта вперше з'явилися разом на публіці на весіллі мера Мадрида Хосе Луїса Мартінеса-Алмейди та Терези Уркіхо у 2024 році. На церемонії також були присутні колишній король Іспанії Хуан Карлос I, а також королева Софія.

Принц Мірко з нареченою Фото: Instagram

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