"За 50 гривен скину видео": мужчину обвиняют в жестоком обращении с матерью и бабушкой (фото)

В селе Киданч Коломыйского района 38-летний местный житель обвиняется в систематическом домашнем насилии в отношении своей матери и 83-летней бабушки. По словам пострадавших и описанием из соцсетей, мужчина публикует видео с издевательствами на собственных страницах в блоге.

Согласно распространенной информации, мужчина под псевдонимом Вася Томенко публикует сообщения и видео с участием пожилых женщин, у которых демонстрирует пренебрежительное отношение, угрозы, а также предлагает посылать видео за денежное вознаграждение. Кроме того, в своих публикациях он заявляет о собственном статусе невменяемости, высказывается относительно мобилизационных процессов и призывает зрителей перечислять ему средства. Информацию об этом распространил блоггер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале.

Вася Томенко публикует сообщения и видео с участием пожилых женщин Фото: Telegram

В частности, мать мужа, Мария, сообщила, что вместе с пожилой матерью страдает от психологического и физического давления, а предыдущие обращения в полицию не привели к решению проблемы. В настоящее время инцидент получил огласку в социальных сетях, что привлекло внимание общественности к необходимости правовой оценки действий мужчины со стороны правоохранительных органов.

Відео дня

Мать мужчины сообщила, что вместе с матерью страдает психологическим и физическим давлением. Фото: Telegram

Правоохранительные органы ситуацию не комментировали.

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