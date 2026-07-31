"За 50 гривень скину відео": чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з матір'ю та бабусею (фото)

У селі Кіданч Коломийського району 38-річного місцевого жителя звинувачують у систематичному домашньому насильстві щодо своєї матері та 83-річної бабусі. За словами потерпілих та описом з соцмереж, чоловік публікує відео з знущаннями на власних сторінках у блозі.

Згідно з поширеною інформацією, чоловік під псевдонімом Вася Томенко публікує дописи та відео за участю літніх жінок, у яких демонструє зневажливе ставлення, погрози, а також пропонує надсилати відео за грошову винагороду. Окрім цього, у своїх публікаціях він заявляє про власний статус неосудності, висловлюється щодо мобілізаційних процесів і закликає глядачів перераховувати йому кошти. Інформацію про це поширив блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Вася Томенко публікує дописи та відео за участю літніх жінок Фото: Telegram

Зокрема, мати чоловіка, пані Марія, повідомила, що разом із літньою матір'ю потерпає від психологічного та фізичного тиску, а попередні звернення до поліції не привели до розв'язання проблеми. Наразі інцидент набув розголосу у соціальних мережах, що привернуло увагу громадськості до необхідності правової оцінки дій чоловіка з боку правоохоронних органів.

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Мати чоловіка повідомила, що разом із матір'ю потерпає від психологічного та фізичного тиску Фото: Telegram

Правоохоронні органи наразі ситуацію не коментували.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Вознесенську поліцейські разом із службою у справах дітей вилучили трирічну дівчинку з родини після того, як бабуся вдарила її в місцевому супермаркеті. За фактом умисного завдання удару правоохоронці розпочали досудове розслідування.

В Одесі побили матір загиблого військового ЗСУ: пенсіонерка хотіла отримати соцдопомогу. Спочатку жінка отримала удар у груди, впала, а нападниця притиснула її до підлоги коліном. Жінці вдалося втекти, але через те, що трапилося, їй стало погано на роботі. Довелося викликати швидку, лікарі розповіли історію правоохоронцям.

Крім того, у Ковелі в кафе чоловік побив дитину по голові. Очевидицею домашнього насильства стала місцева блогерка, яка надала розголосу цій ситуації.