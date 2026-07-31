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Поздравления с Медовым Спасом: краткие пожелания, открытки и картинки (фото)

картинки поздравления с медовым спасом, который в 2026 году празднуют 1 августа.
Поздравления на Медовый Спас | Фото: коллаж Фокус

1 августа верующие и почитатели украинских традиций отмечают Медовый Спас, также известный в народе как Маковой. Этот праздник символизирует начало сбора августовского урожая, благодарность за земные дары и гармоничное завершение летнего цикла.

Ниже Фокус предлагает несколько вариантов поздравительных текстов – от сдержанно-официального до более душевного стиля.

Сдержанный и профессиональный

Искренние поздравления с Медовым Спасом и Маковием!

Поздравляем с праздником, издавна олицетворяющим благосостояние, трудолюбие и щедрость украинской земли. Пусть этот день принесет в ваши дома уют, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сил для новых свершений и сладких результатов от ежедневного труда.

Красивая картинка с медовым спасом, выпечкой с маком, банкой меда и цветами.
Праздничная открытка с маковой баранкой и медом в Маковия.
Фото: Pinterest

Традиционный и универсальный

С Первым Спасом: миру, изобилию и гармонии!

Медовый Спас – это время сплоченности, благодарности за урожай и сохранение давних семейных традиций. Искренне желаем, чтобы в вашей жизни царили мир и согласие, а каждый день был наполнен приятными событиями и поддержкой родных. Пусть освященные символы праздника уютно берегут ваш дом от любых невзгод.

Відео дня
Праздничная картинка с Маковием, сухими головками мака, банкой меда и цветами.
Искреннее поздравление с Маковием и пожелание Божьей благодати
Фото: Pinterest

Лаконичный

Поздравляем с праздником Маковия!

Пусть Медовый Спас подарит чувство душевного тепла и семейного уюта. Желаем крепкого здоровья, изобилия в каждом доме, мирного неба и вдохновения. Пусть август принесет только хорошие новости!

Картинка с Медовым Спасом, сотами меда на тарелке, ложкой для меда и зеленым фоном.
Яркая поздравительная открытка с праздником Маковия и Медовым Спасом.
Фото: Pinterest

Подборка коротких поздравлений

  • С Медовым Спасом! Желаю мира, благополучия и сладких моментов в жизни.
  • С праздником Маковия!» Пусть в каждой семье царят здоровье, согласие и уют.
  • Щедрого и спокойного Спаса! Желаю августовских даров и сохранения собственных традиций.

Картинки-поздравления с Медовым Спасом

Красивая открытка с поздравлением на Медовый Спас.
Красивая открытка с поздравлением на Медовый Спас.
Фото: Pinterest
Поздравления в стихах к празднику Маковия
Поздравления в стихах к празднику Маковия
Фото: Pinterest
Душевное поздравление с Медовым Спасом для родных
Душевное поздравление с Медовым Спасом для родных
Фото: Pinterest
Красивая открытка с поздравлением на Медовый Спас.
Поздравления в стихах к празднику Маковия
Душевное поздравление с Медовым Спасом для родных

Напомним, ранее Фокус писал о:

Кроме того, Фокус рассказывал, что в этот день верующие несут в храмы мед, мак, воду и букеты "маковейчики".