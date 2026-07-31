Привітання з Медовим Спасом: короткі побажання, листівки та картинки (фото)
1 серпня віряни та шанувальники українських традицій відзначають Медовий Спас, також відомий у народі як Маковій. Це свято символізує початок збору серпневого врожаю, вдячність за земні дари та гармонійне завершення літнього циклу.
Нижче Фокус пропонує кілька варіантів вітальних текстів — від стримано-офіційного до більш душевного стилю.
Стриманий та професійний
Щирі вітання з Медовим Спасом та Маковієм!
Вітаємо зі святом, яке здавна уособлює добробут, працелюбність та щедрість української землі. Нехай цей день принесе у ваші домівки затишок, спокій та впевненість у завтрашньому дні. Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров’я, наснаги для нових звершень та солодких результатів від щоденної праці.
Традиційний та універсальний
З Першим Спасом: миру, достатку та гармонії!
Медовий Спас — це час згуртуваності, подяки за врожай та збереження давніх родинних традицій. Щиро бажаємо, щоб у вашому житті панували злагода та світло, а кожен день був наповнений приємними подіями й підтримкою рідних. Нехай освячені символи свята затишно бережуть ваш дім від будь-яких негараздів.
Лаконічний
Вітаємо зі святом Маковія!
Нехай Медовий Спас подарує відчуття душевного тепла та родинного затишку. Бажаємо міцного здоров’я, достатку в кожній оселі, мирного неба та натхнення. Нехай серпень принесе тільки добрі новини!
Добірка коротких привітань
- З Медовим Спасом! Бажаю миру, добробуту та солодких моментів у житті.
- Зі святом Маковія!" Нехай у кожній родині панують здоров'я, злагода та затишок.
- Щедрого та спокійного Спаса! Бажаю серпневих дарів та збереження власних традицій.
Картинки-привітання з Медовим Спасом
Нагадаємо, раніше Фокус писав про:
- Три рецепти смачної випічки від Клопотенка на Медовий Спас.
- Що не можна робити на Медовий спас і які традиції свята.
Крім того, Фокус розповідав, що у цей день віруючі несуть до храмів мед, мак, воду та букети "маковійчики".