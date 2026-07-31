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Привітання з Медовим Спасом: короткі побажання, листівки та картинки (фото)

картинки привітання з медовим спасом який в 2026 році святкують 1 серпня
Привітання на Медовий Спас | Фото: колаж Фокус

1 серпня віряни та шанувальники українських традицій відзначають Медовий Спас, також відомий у народі як Маковій. Це свято символізує початок збору серпневого врожаю, вдячність за земні дари та гармонійне завершення літнього циклу.

Нижче Фокус пропонує кілька варіантів вітальних текстів — від стримано-офіційного до більш душевного стилю.

Стриманий та професійний

Щирі вітання з Медовим Спасом та Маковієм!

Вітаємо зі святом, яке здавна уособлює добробут, працелюбність та щедрість української землі. Нехай цей день принесе у ваші домівки затишок, спокій та впевненість у завтрашньому дні. Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров’я, наснаги для нових звершень та солодких результатів від щоденної праці.

Красива картинка з Медовим Спасом, випічкою з маком, банкою меду та квітами
Святкова листівка з маковим бубликом та медом до Маковія
Фото: Pinterest

Традиційний та універсальний

З Першим Спасом: миру, достатку та гармонії!

Медовий Спас — це час згуртуваності, подяки за врожай та збереження давніх родинних традицій. Щиро бажаємо, щоб у вашому житті панували злагода та світло, а кожен день був наповнений приємними подіями й підтримкою рідних. Нехай освячені символи свята затишно бережуть ваш дім від будь-яких негараздів.

Відео дня
Святкова картинка з Маковієм, сухими голівками маку, банкою меду та квітами
Щире привітання з Маковієм та побажання Божої благодаті
Фото: Pinterest

Лаконічний

Вітаємо зі святом Маковія!

Нехай Медовий Спас подарує відчуття душевного тепла та родинного затишку. Бажаємо міцного здоров’я, достатку в кожній оселі, мирного неба та натхнення. Нехай серпень принесе тільки добрі новини!

Картинка з Медовим Спасом, сотами меду на тарілці, ложкою для меду та зеленим тлом
Яскрава вітальна листівка зі святом Маковія та Медовим Спасом
Фото: Pinterest

Добірка коротких привітань

  • З Медовим Спасом! Бажаю миру, добробуту та солодких моментів у житті.
  • Зі святом Маковія!" Нехай у кожній родині панують здоров'я, злагода та затишок.
  • Щедрого та спокійного Спаса! Бажаю серпневих дарів та збереження власних традицій.

Картинки-привітання з Медовим Спасом

Красива святкова листівка з Медовим Спасом, баночкою меду та ромашками
Красива листівка з привітанням на Медовий Спас
Фото: Pinterest
Святкова картинка з Медовим Спасом, баночками меду на дерев'яній дошці та привітанням
Привітання у віршах до свята Маковія
Фото: Pinterest
Листівка з Медовим Спасом, банкою меду та білими квітами на зеленому тлі
Душевне привітання з Медовим Спасом для рідних
Фото: Pinterest
Красива святкова листівка з Медовим Спасом, баночкою меду та ромашками
Святкова картинка з Медовим Спасом, баночками меду на дерев'яній дошці та привітанням
Листівка з Медовим Спасом, банкою меду та білими квітами на зеленому тлі

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Крім того, Фокус розповідав, що у цей день віруючі несуть до храмів мед, мак, воду та букети "маковійчики".