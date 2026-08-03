Известный голливудский актер попал под обстрел во Львовской области (фото)

Американский актер Джесси Айзенберг в течение недели волонтерил в детском лагере во Львовской области и стал свидетелем очередной российской атаки на регион. Звезда лент "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана" приехала в Украину в рамках гуманитарного проекта, чтобы поддержать местных детей и почтить память о собственных родственных истоках.

Актер прибыл в составе миссии американского проекта Campfire, основанного звездой сериала "Друзья" Джессикой Гехт. Вместе с командой Айзенберг работал с детьми в селе Нагачев. Чтобы общаться с участниками и играть в спектаклях, он в течение года специально изучал кириллицу. Актер с юмором отметил, что на украинском играет не лучшим образом, поэтому просил зрителей пересмотреть его американские фильмы, чтобы убедиться в его профессионализме, сообщает ТСН.

Джесси Айзенберг в Украине Фото: YouTube

Для Айзенберга эта поездка имела особый личный смысл из-за его украинско-польских корней. Его предки происходили из Люблинщины, а двоюродная родственница во времена Второй мировой войны выжила во Львове благодаря католической семье, приютившей ее.

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Во время пребывания команды во Львовской области 30 июля произошел российский обстрел. Актер рассказал, что они провели ночь в укрытии после сигнала воздушной тревоги, а с утра он увидел последствия разрушений. Отметив, что Львов очень напомнил ему родной город, Айзенберг поделился, что представил подобный обстрел Нью-Йорка, и назвал происходящее в Украине ужасным, возмутительным и трагическим.

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