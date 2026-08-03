Відомий голлівудський актор потрапив під обстріл на Львівщині (фото)

Американський актор Джессі Айзенберг протягом тижня волонтерив у дитячому таборі на Львівщині та став свідком чергової російської атаки на регіон. Зірка стрічок "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману" приїхав до України в межах гуманітарного проєкту, аби підтримати місцевих дітей та вшанувати пам'ять про власні родинні витоки.

Актор прибув у складі місії американського проєкту Campfire, заснованого зіркою серіалу "Друзі" Джессікою Гехт. Разом із командою Айзенберг працював із дітьми у селі Нагачів. Щоб спілкуватися з учасниками та грати у виставах, він протягом року спеціально вивчав кирилицю. Актор з гумором зазначив, що українською грає не найкращим чином, тому просив глядачів переглянути його американські фільми, аби пересвідчитися в його професіоналізмі, повідомляє ТСН.

Джессі Айзенберг в Україні Фото: YouTube

Для Айзенберга ця поїздка мала особливий особистий сенс через його українсько-польське коріння. Його предки походили з Люблінщини, а двоюрідна родичка за часів Другої світової війни вижила у Львові завдяки католицькій родині, яка її прихистила.

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Під час перебування команди на Львівщині 30 липня стався російський обстріл. Актор розповів, що вони провели ніч в укритті після сигналу повітряної тривоги, а зранку він побачив наслідки руйнувань. Наголосивши, що Львів дуже нагадав йому рідне місто, Айзенберг поділився, що уявив подібний обстріл Нью-Йорка, і назвав те, що відбувається в Україні, жахливим, обурливим та трагічним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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