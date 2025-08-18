Підтримайте нас RU
Стиль життя Російсько-українська війна

"Найвпливовіший художник світу" Ай Вейвей приїхав на фронт в Україну (фото)

китайський художник Ай Вейвей приїхав до України
Художник Ай Вейвей приїхав до України | Фото: колаж Фокус

В Україні помітили китайського сучасного художника Ай Вейвея. Відомий своєю позицією проти влади КНР та боротьбою за права людини митець прибув просто на фронт, підтримавши українських бійців.

Фото з художником показав в Instagram Петро Верзілов — ексвидавець російського інтернет-ЗМІ "Медиазона", який воює на боці України. Ай Вейвей приміряв футболку 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" та поспілкувався з військовими.

ай вейвей в Україні
Художник Ай Вейвей зустрівся з українськими військовими
Фото: Instagram

"Головний художник сучасності, один із стовпів світової культури, символ сучасного мистецтва Ай Вейвей приїхав до нас на фронт у саме серце війни, на бойові позиції на північ від прекрасного міста Харкова. Великий Ай Вейвей — розумний, зухвалий і хоробрий — таким і повинен бути діяч культури номер 1 на планеті Земля", — написав Верзілов.

Ай Вейвей з Верзіловим
Ай Вейвей з Верзіловим
Фото: Instagram

Сам художник також поділився знімками з України. Виявилося, що він зустрівся з письменником Сергієм Жаданом, який служить у "Хартії", а також з футболістом Андрієм Шевченком.

ай вейвей
Вейвей підтримав бригаду "Хартія"
Фото: Instagram

Ба більше, Вейвей, судячи з усього, складав пазл з картиною Іллі Ріпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Хто такий Ай Вейвей

Китайський художник, архітектор, скульптор та громадський діяч, один із найвідоміших сучасних митців світу з 2015 року мешкає переважно за межами Китаю. Він народився 1957 року в Пекіні у родині поета Ай Ціна, якого свого часу переслідувала влада.

Вейвей працює у різних жанрах — від інсталяцій і скульптури до архітектури та документального кіно. Серед найвідоміших його проєктів: дизайн стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні для Олімпіади-2008, інсталяція "Насіння соняшника" у лондонській Tate Modern, численні проєкти, присвячені біженцям та жертвам воєн.

Ай Вейвей відомий своєю активною критикою китайського уряду. Його неодноразово за це арештовували.

Ай Вейвей
Художник Ай Вейвей приїхав до України
Фото: Instagram

