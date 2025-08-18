"Найвпливовіший художник світу" Ай Вейвей приїхав на фронт в Україну (фото)

В Україні помітили китайського сучасного художника Ай Вейвея. Відомий своєю позицією проти влади КНР та боротьбою за права людини митець прибув просто на фронт, підтримавши українських бійців.

Related video

Фото з художником показав в Instagram Петро Верзілов — ексвидавець російського інтернет-ЗМІ "Медиазона", який воює на боці України. Ай Вейвей приміряв футболку 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" та поспілкувався з військовими.

Художник Ай Вейвей зустрівся з українськими військовими Фото: Instagram

"Головний художник сучасності, один із стовпів світової культури, символ сучасного мистецтва Ай Вейвей приїхав до нас на фронт у саме серце війни, на бойові позиції на північ від прекрасного міста Харкова. Великий Ай Вейвей — розумний, зухвалий і хоробрий — таким і повинен бути діяч культури номер 1 на планеті Земля", — написав Верзілов.

Ай Вейвей з Верзіловим Фото: Instagram

Сам художник також поділився знімками з України. Виявилося, що він зустрівся з письменником Сергієм Жаданом, який служить у "Хартії", а також з футболістом Андрієм Шевченком.

Вейвей підтримав бригаду "Хартія" Фото: Instagram

Ба більше, Вейвей, судячи з усього, складав пазл з картиною Іллі Ріпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Хто такий Ай Вейвей

Китайський художник, архітектор, скульптор та громадський діяч, один із найвідоміших сучасних митців світу з 2015 року мешкає переважно за межами Китаю. Він народився 1957 року в Пекіні у родині поета Ай Ціна, якого свого часу переслідувала влада.

Вейвей працює у різних жанрах — від інсталяцій і скульптури до архітектури та документального кіно. Серед найвідоміших його проєктів: дизайн стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні для Олімпіади-2008, інсталяція "Насіння соняшника" у лондонській Tate Modern, численні проєкти, присвячені біженцям та жертвам воєн.

Ай Вейвей відомий своєю активною критикою китайського уряду. Його неодноразово за це арештовували.

Художник Ай Вейвей приїхав до України Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Фокус також писав, що на війні з росіянами загинув художник Давид Чичкан.