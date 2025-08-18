"Самый влиятельный художник мира" Ай Вэйвэй приехал на фронт в Украину (фото)

В Украине заметили китайского современного художника Ай Вэйвэя. Известный своей позицией против власти КНР и борьбой за права человека художник прибыл прямо на фронт, поддержав украинских бойцов.

Фото с художником показал в Instagram Петр Верзилов — экс-издатель российского интернет-СМИ "Медиазона", который воюет на стороне Украины. Ай Вейвей примерил футболку 13 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" и пообщался с военными.

Художник Ай Вэйвэй встретился с украинскими военными Фото: Instagram

"Главный художник современности, один из столпов мировой культуры, символ современного искусства Ай Вэйвэй приехал к нам на фронт в самое сердце войны, на боевые позиции к северу от прекрасного города Харькова. Великий Ай Вэйвэй — умный, дерзкий и храбрый — таким и должен быть деятель культуры номер 1 на планете Земля", — написал Верзилов.

Ай Вэйвэй с Верзиловым Фото: Instagram

Сам художник также поделился снимками из Украины. Оказалось, что он встретился с писателем Сергеем Жаданом, который служит в "Хартии", а также с футболистом Андреем Шевченко.

Вэйвэй поддержал бригаду "Хартия" Фото: Instagram

Более того, Вейвей, судя по всему, складывал пазл с картиной Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Кто такой Ай Вэйвэй

Китайский художник, архитектор, скульптор и общественный деятель, один из самых известных современных художников мира с 2015 года живет преимущественно за пределами Китая. Он родился в 1957 году в Пекине в семье поэта Ай Цена, которого в свое время преследовали власти.

Вэйвэй работает в разных жанрах — от инсталляций и скульптуры до архитектуры и документального кино. Среди самых известных его проектов: дизайн стадиона "Птичье гнездо" в Пекине для Олимпиады-2008, инсталляция "Семена подсолнечника" в лондонской Tate Modern, многочисленные проекты, посвященные беженцам и жертвам войн.

Ай Вэйвэй известен своей активной критикой китайского правительства. Его неоднократно за это арестовывали.

Художник Ай Вэйвэй приехал в Украину Фото: Instagram

