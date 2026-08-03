Актеры сериала "Женский врач" расходятся после 9 лет отношений (фото)

Звезды экрана Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин поставили точку в своих отношениях. О разрыве пара сообщила совместно в Instagram, объяснив поклонникам, почему в последний раз их не видели вместе на публике.

Актриса призналась, что новость не появилась спонтанно – решение разойтись пара вынашивала долгое время и окончательно приняла его еще несколько месяцев назад. Вокруг их молчания начали накапливаться слухи и вопросы подписчиков, однако сил на объяснение, по ее словам, долго не было.

"Мы больше не вместе. Многие из вас заметили, что мы не появляемся вместе. Вы писали, спрашивали, но у меня не было сил ответить. Пора поделиться нашим общим решением — дальше идти разными путями", — написала Хвостова.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин объявили о разводе Фото: Instagram

Напомним, пара была вместе девять лет: официально женились они в октябре 2022-го, а свадьбу отпраздновали в 2023 году.

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Без драм и публичных разборок

Актриса подчеркнула, что пара разошлась полюбовно, без взаимных обвинений и скандалов, и намерена и дальше сотрудничать в совместных проектах, сохраняя профессиональные отношения.

"Мы прожили это решение через месяц и готовы об этом сказать. Мы разошлись без всяких драм, интриг и расследований. И в дальнейшем будем работать вместе в имеющихся проектах и готовы сохранять профессионализм в будущих", – признается она.

Пара разошлась полюбовно Фото: Instagram

Девять общих лет актриса назвала маленькой прожитой жизнью, в которой были и взлеты, и падения.

"Я благодарна за прекрасные 9 лет вместе. Мы прожили маленькую жизнь, мы росли, достигали, падали, снова поднимались и двигались вперед. Но сейчас пора остановиться и пойти своей дорогой", – добавила Хвостова, подчеркнув, что решение далось ей нелегко, однако она двигается дальше с благодарностью за пережитое, сохраняя.

Коллеги поддержали пару

Новость о разводе разошлась среди актерской среды, и коллеги не остались в стороне. Своими словами поддержки поделились Наталья Денисенко и Виктория Маремуха, которым тоже пришлось пройти через собственные разводы.

Девять общих лет актриса назвала маленькой прожитой жизнью Фото: Instagram

Маремуха отметила, что иногда самое разумное решение – разойтись до того, как отношения начнут съедать уважение и теплые чувства друг к другу, пожелав бывшим супругам счастья, любви и людей, рядом с которыми будет уютно, как дома.

Денисенко отметила, что, несмотря на разрыв, Хвостова и Шахторин не потеряли человечности в этой непростой ситуации.

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