"Мне очень тяжело": Анна Седокова призналась, что с ней делал покойный муж (фото)

Певица Анна Седокова впервые публично рассказала о домашнем насилии со стороны своего бывшего мужа Яниса Тиммы, который скончался в декабре 2024 года.

Это признание прозвучало во время общения с подписчиками в Instagram. По словам артистки украинского происхождения, именно агрессивное поведение спортсмена стало причиной их развода.

"Половина лица была синей"

43-летняя певица рассказала, что один из самых тяжелых эпизодов произошел в День святого Валентина — тогда Тимма избил ее настолько сильно, что утром ее лицо было покрыто синяками.

Проснувшись, Седокова первым делом подумала о детях и постаралась как можно быстрее скрыть следы побоев, чтобы они ничего не заметили.

Янис Тимма спал с ножом Фото: Instagram

Певица добавила, что после каждого такого случая бывший муж просил прощения, однако страх в семье никуда не исчезал — его появление в комнате каждый раз вызывало тревогу у всех домочадцев.

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"Простите меня за то, что я ушла от человека, который меня бил", — написала артистка в обращении к подписчикам.

Следы на стене

В подтверждение своих слов Седокова опубликовала фотографию, на которой Тимма спит с ножом в руках. По её утверждению, той ночью спортсмен бросал нож в её сторону и в сторону детей — на стене до сих пор остались повреждения, фотографии которых она также показала подписчикам.

Седокова рассказала о пережитом насилии Фото: Instagram

Завершая свой рассказ, певица призналась, что до сих пор тяжело переживает эти события, но старается жить дальше.

"Я очень стараюсь жить. Мне очень тяжело, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше", — подытожила она.

История отношений и судебный спор

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. В конце 2024 года пара рассталась, а уже через неделю спортсмен скончался.

Семья Тимми убеждена, что к трагедии причастна именно Седокова: летом прошлого года родственники подали на неё в суд по статье "Доведение до самоубийства". Кроме того, они обвиняют певицу в незаконном присвоении средств бывшего мужа.

Несколько месяцев назад артистка уже отреагировала на эти обвинения, рассказав, что узнала о судебном иске от журналистов, которые ждали её у здания суда. По её словам, пресса также сообщала, будто бы ей подарили квартиру — на самом же деле она годами выплачивала за неё ипотеку, оформленную на 20 лет.

У Седоковой трое детей от разных отношений, брак с Тиммой был для неё третьим по счёту. У баскетболиста остался сын от предыдущей жены Саны Оши, с которой он развелся в 2019 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

"Буду любить тебя вечно": Анна Седокова обратилась к покойному Янису Тимми.

"Мне плохо": первая жена Яниса Тимми отреагировала на его смерть.

С конца ноября 2024 года Тимма жаловался знакомым на финансовые трудности, неудачи в карьере и депрессию. За две недели до смерти он сделал себе на спине татуировку с черепом, которую теперь называют пророческой.