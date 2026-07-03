"Мне очень тяжело": Анна Седокова призналась, что с ней делал покойный муж (фото)
Певица Анна Седокова впервые публично рассказала о домашнем насилии со стороны своего бывшего мужа Яниса Тиммы, который скончался в декабре 2024 года.
Это признание прозвучало во время общения с подписчиками в Instagram. По словам артистки украинского происхождения, именно агрессивное поведение спортсмена стало причиной их развода.
"Половина лица была синей"
43-летняя певица рассказала, что один из самых тяжелых эпизодов произошел в День святого Валентина — тогда Тимма избил ее настолько сильно, что утром ее лицо было покрыто синяками.
Проснувшись, Седокова первым делом подумала о детях и постаралась как можно быстрее скрыть следы побоев, чтобы они ничего не заметили.
Певица добавила, что после каждого такого случая бывший муж просил прощения, однако страх в семье никуда не исчезал — его появление в комнате каждый раз вызывало тревогу у всех домочадцев.
"Простите меня за то, что я ушла от человека, который меня бил", — написала артистка в обращении к подписчикам.
Следы на стене
В подтверждение своих слов Седокова опубликовала фотографию, на которой Тимма спит с ножом в руках. По её утверждению, той ночью спортсмен бросал нож в её сторону и в сторону детей — на стене до сих пор остались повреждения, фотографии которых она также показала подписчикам.
Завершая свой рассказ, певица призналась, что до сих пор тяжело переживает эти события, но старается жить дальше.
"Я очень стараюсь жить. Мне очень тяжело, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше", — подытожила она.
История отношений и судебный спор
Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. В конце 2024 года пара рассталась, а уже через неделю спортсмен скончался.
Семья Тимми убеждена, что к трагедии причастна именно Седокова: летом прошлого года родственники подали на неё в суд по статье "Доведение до самоубийства". Кроме того, они обвиняют певицу в незаконном присвоении средств бывшего мужа.
Несколько месяцев назад артистка уже отреагировала на эти обвинения, рассказав, что узнала о судебном иске от журналистов, которые ждали её у здания суда. По её словам, пресса также сообщала, будто бы ей подарили квартиру — на самом же деле она годами выплачивала за неё ипотеку, оформленную на 20 лет.
У Седоковой трое детей от разных отношений, брак с Тиммой был для неё третьим по счёту. У баскетболиста остался сын от предыдущей жены Саны Оши, с которой он развелся в 2019 году.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- "Буду любить тебя вечно": Анна Седокова обратилась к покойному Янису Тимми.
- "Мне плохо": первая жена Яниса Тимми отреагировала на его смерть.
С конца ноября 2024 года Тимма жаловался знакомым на финансовые трудности, неудачи в карьере и депрессию. За две недели до смерти он сделал себе на спине татуировку с черепом, которую теперь называют пророческой.