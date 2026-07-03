"Мені дуже важко": Анна Сєдокова зізналась, що з нею робив покійний чоловік (фото)

Співачка Анна Сєдокова вперше публічно розповіла про домашнє насильство з боку свого колишнього чоловіка Яніса Тімми, який пішов з життя у грудні 2024 року.

Зізнання прозвучало під час спілкування з підписниками в Instagram. За словами артистки українського походження, саме агресивна поведінка спортсмена стала причиною їхнього розлучення.

"Половина обличчя була синьою"

43-річна виконавиця розповіла, що один із найважчих епізодів стався на День святого Валентина – тоді Тімма побив її настільки сильно, що вранці обличчя вкрилося синцями.

Прокинувшись, Седокова першою думкою подумала про дітей і намагалася якнайшвидше приховати сліди побиття, щоб вони нічого не помітили.

Яніс Тімма спав з ножем Фото: Instagram

Співачка додала, що після кожного такого випадку колишній чоловік благав пробачення, проте страх у сім'ї нікуди не зникав – його поява в кімнаті щоразу викликала тривогу в усіх домашніх.

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"Вибачте мене за те, що я пішла від людини, яка мене била", – написала артистка у зверненні до підписників.

Сліди на стіні

На підтвердження своїх слів Сєдокова опублікувала світлину, на якій Тімма спить із ножем у руках. За її твердженням, тієї ночі спортсмен кидав ніж у бік неї та дітей – на стіні досі залишилися пошкодження, фото яких вона також показала підписникам.

Сєдокова розповіла про пережите насильство Фото: Instagram

Завершуючи розповідь, співачка зізналася, що досі важко переживає ці події, але намагається рухатися далі.

"Я дуже намагаюся жити. Мені дуже важко, але я живу. Просто дайте мені можливість жити далі", – підсумувала вона.

Історія стосунків і судова суперечка

Анна Сєдокова та латвійський баскетболіст Яніс Тімма одружилися у 2020 році. Наприкінці 2024-го пара розлучилася, а вже за тиждень спортсмен пішов з життя.

Родина Тімми переконана, що до трагедії причетна саме Сєдокова: влітку минулого року родичі подали на неї до суду за статтею "Доведення до самогубства". Крім того, вони звинувачують співачку в незаконному привласненні коштів колишнього чоловіка.

Кілька місяців тому артистка вже реагувала на ці звинувачення, розповівши, що дізналася про судовий позов від журналістів, які чекали на неї біля будівлі суду. За її словами, преса також повідомляла, нібито їй подарували квартиру – насправді ж вона роками виплачувала за неї іпотеку, оформлену на 20 років.

У Сєдокової троє дітей від різних стосунків, шлюб із Тіммою був для неї третім за рахунком. У баскетболіста залишився син від попередньої дружини Сани Оші, з якою він розлучився 2019 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

"Кохатиму тебе вічно": Анна Сєдокова звернулася до покійного Яніса Тімми.

"Мені погано": перша дружина Яніса Тімми відреагувала на його смерть.

З кінця листопада 2024 року Тімма скаржився знайомим на фінансові труднощі, невдачі в кар'єрі та депресію. За два тижні до смерті він набив на спині тату з черепом, яке тепер називають пророчим.