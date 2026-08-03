Актори серіалу "Жіночий лікар" розходяться після 9 років стосунків (фото)

Зірки екрану Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін поставили крапку у своїх стосунках. Про розрив пара повідомила спільно в Instagram, пояснивши шанувальникам, чому востаннє їх не бачили разом на публіці.

Актриса зізналася, що новина не з'явилася спонтанно – рішення розійтися пара виношувала тривалий час і остаточно ухвалила його ще кілька місяців тому. Довкола їхньої мовчанки почали накопичуватися чутки та запитання від підписників, однак сил на пояснення, за її словами, довго не було.

"Ми більше не разом. Багато хто з вас помітив, що ми не з'являємося разом. Ви писали, запитували, але в мене не було сил відповісти. Настав час поділитися нашим спільним рішенням – далі йти різними шляхами", – написала Хвостова.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін оголосили про розлучення Фото: Instagram

Нагадаємо, пара була разом дев'ять років: офіційно одружилися вони в жовтні 2022-го, а весілля відсвяткували у 2023 році.

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Без драм і публічних розбірок

Акторка наголосила, що пара розійшлася полюбовно, без взаємних звинувачень і скандалів, та має намір і надалі співпрацювати у спільних проєктах, зберігаючи професійні стосунки.

"Ми прожили це рішення крізь місяці і готові про це сказати. Ми розійшлися без ніяких драм, інтриг і розслідувань. І надалі будемо працювати разом у проектах, які є, і готові зберігати професіоналізм у майбутніх", – зізнається вона.

Пара розійшлася полюбовно Фото: Instagram

Дев'ять спільних років акторка назвала маленьким прожитим життям, у якому були і злети, і падіння.

"Я вдячна за прекрасні 9 років разом. Ми прожили маленьке життя, ми росли, досягали, падали, знову підіймалися й рухалися вперед. Але зараз час зупинитися й піти своєю дорогою", – додала Хвостова, підкресливши, що рішення далося їй нелегко, проте вона рухається далі з вдячністю за пережите, зберігаючи теплі спогади у "скарбничці" пам'яті.

Колеги підтримали пару

Новина про розлучення розійшлася серед акторського середовища, і колеги не залишилися осторонь. Своїми словами підтримки поділилися Наталка Денисенко та Вікторія Маремуха, яким також довелося пройти через власні розлучення.

Дев'ять спільних років акторка назвала маленьким прожитим життям Фото: Instagram

Маремуха зазначила, що іноді найрозумніше рішення – розійтися до того, як стосунки почнуть з'їдати повагу й теплі почуття одне до одного, побажавши колишньому подружжю щастя, кохання та людей, поруч з якими буде затишно, наче вдома.

Денисенко ж відзначила, що, попри розрив, Хвостова та Шахторін не втратили людяності у цій непростій ситуації.

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