Катя Осадчая показалась на отдыхе в Карпатах (фото)

Украинская телеведущая Катя Осадчая показалась на летнем отдыхе в Карпатах и восхищала подписчиков красотой наших гор.

Кадрамы из отпуска звезда "Светской жизни" поделилась в Instagram.

Катя Осадчая отдыхает в Карпатах

"Я ребенок, который летом всегда возили на реку или на море и я с детства слышала рассказы, как круто в горах летом. Прошло много лет, я выросла и наконец воплотила свою давнюю мечту — поехать в горы летом, в наши Карпаты. Я в прямом смысле плакала от красоты гор, от этих пейзажей, которые просто невозможно постигнуть и описать", — призналась телеведущая.

В частности, Осадчая оказалась на косовском рынке и у нее "разбежались глаза".

"Увидела, как моя подруга ревитализировала гуцульскую хату, и теперь тоже хочу домик в горах. Мы встречали закаты, ели афины (черники)", — рассказала звезда экрана.

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Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

По словам ведущей, она составила себе целый список, куда хочет поехать в следующий раз, ведь это была только разведка.

Катя Осадчая напомнила, что это также родина ее мужа Юрия Горбунова.

"Хотелось, чтобы эти выходные не заканчивались. Я скоро вернусь, сезон грибов нас ждет", — добавила ведущая.

В комментариях люди описали восторг от украинских Карпат: "Летние горы это сплошная магия! Обожаю", "Красота нашей земли невероятная", "Очень красивые фото. Действительно наши Карпаты невероятны", "Этим летом посещала озеро Синевир и село Синевирская поляна. Любовь с первого взгляда".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Катя Осадчая примерила элегантное полупрозрачное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Ведущая говорит, что ее 23-летний сын Илья от политика Олега Полищука намерен вернуться в Украину после окончания университета в США.

Кроме того, Осадчая и Горбунов отпраздновали восьмую годовщину бракосочетания.