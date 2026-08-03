Катя Осадча показалася на відпочинку в Карпатах (фото)

Українська телеведуча Катя Осадча показалася на літньому відпочинку в Карпатах та замилувала підписників красою наших гір.

Кадрами з відпустки зірка "Світського життя" поділилася в Instagram.

Катя Осадча відпочиває в Карпатах

"Я дитина, яку влітку завжди возили на річку або на море і я змалечку чула розповіді, як круто в горах влітку. Пройшло багато років, я виросла і нарешті втілила свою давню мрію — поїхати в гори влітку, в наші Карпати. Я в прямому сенсі плакала від краси гір від цих краєвидів, які просто неможливо осягнути і описати", — зізналася телеведуча.

Зокрема, Осадча опинилась на косівському ринку і в неї "розбіглися очі".

"Побачила, як моя подруга ревіталізувала гуцульську хату, і тепер теж хочу будиночок в горах. Ми зустрічали заходи сонця, їли афини (чорниці)", — розповіла зірка екрану.

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Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

За словами ведучої, вона склала собі цілий список, куди хоче поїхати наступного разу, адже це була тільки "розвідка".

Катя Осадча нагадала, що це також батьківщина її чоловіка Юрія Горбунова.

"Хотілось, аби ці вихідні не закінчувались. Я скоро повернусь, сезон грибів нас чекає", — додала ведуча.

У коментарях люди описали захват від українських Карпат: "Літні гори це суцільна магія! Обожнюю", "Краса нашої землі неймовірна", "Дуже красиві фото. Дійсно наші Карпати неймовірні", "Цього літа відвідувала озеро Синевир та село Синевирська поляна. Любов з першого погляду. Рекомендую", "Неймовірно".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катя Осадча приміряла елегантну напівпрозору сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Ведуча каже, що її 23-річний син Ілля від політика Олега Поліщука планує повернутися в Україну після закінчення університету в США.

Крім того, Осадча та Горбунов відсвяткували восьму річницю одруження.