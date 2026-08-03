Леся Никитюк "засветила" лицо годовалого сына Оскара (фото)

Украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" Леся Никитюк показала жениха-воина Дмитрия Бабчука и их годовалого сына Оскара.

Малыш впервые попал в барбершоп в Хмельницком. Семейными кадрами его звездная мама поделилась в Instagram.

Леся Никитюк показала сына

Во время стрижки Оскар сидел на руках у папы. Леся же традиционно не показала лицо первенца, но частично "засветила" его.

"Постригли нашего мальчика. А я взяла и пособирала эти кудряшки в салфетку, завернула и буду беречь. Теперь в семье только одни кудри", — написала телеведущая, намекнув, что вьющиеся волосы теперь остались у Дмитрия.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк — Оскар

В июне 2025 ведущая впервые стала мамой. Это стало сюрпризом для фанатов Леси, ведь до последнего она скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром, а его лицо родители скрывают от внимания публики.

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Отцом малыша стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Леся стала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года воин сделал предложение звезде в горах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк показала сына Оскара, которому уже один год и месяц, в полный рост.

Молодая мама вернулась к своему экстремальному хобби – вейксерфингу.

Кроме того, 38-летняя звезда с юмором заговорила о разнице в возрасте с Дмитрием.