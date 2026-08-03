Леся Нікітюк "засвітила" обличчя однорічного сина Оскара (фото)

Українська телеведуча та зірка фільму "Песики" Леся Нікітюк показала нареченого-воїна Дмитра Бабчука та їхнього однорічного сина Оскара.

Малюк уперше потрапив до барбершопу у Хмельницькому. Сімейними кадрами його зіркова мама поділилася в Instagram.

Леся Нікітюк показала сина

Під час стрижки маленький Оскар сидів на руках у тата. Леся ж традиційно не показала обличчя первістка, але частково "засвітила" його.

"Постригли нашого хлопчика. А я взяла і позбирала ті кучеряшки в серветочку, завернула й берегтиму. Тепер в сім'ї лише одні кучері", — написала телеведуча, натякнувши, що кучеряве волосся тепер залишилося у Дмитра.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк — Оскар

У червні 2025 року ведуча вперше стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі, адже до останнього вона приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, а його обличчя батьки ховають від уваги публіки.

Відео дня

Батьком малюка став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Леся почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року воїн освідчився зірці в горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк показала сина Оскара, якому вже один рік і місяць, в повний зріст.

Молода мама повернулася до свого екстремального хобі — вейксерфінгу.

Крім того, 38-річна зірка з гумором заговорила про різницю у віці з Дмитром.