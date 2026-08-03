Леся Нікітюк "засвітила" обличчя однорічного сина Оскара (фото)
Українська телеведуча та зірка фільму "Песики" Леся Нікітюк показала нареченого-воїна Дмитра Бабчука та їхнього однорічного сина Оскара.
Малюк уперше потрапив до барбершопу у Хмельницькому. Сімейними кадрами його зіркова мама поділилася в Instagram.
Леся Нікітюк показала сина
Під час стрижки маленький Оскар сидів на руках у тата. Леся ж традиційно не показала обличчя первістка, але частково "засвітила" його.
"Постригли нашого хлопчика. А я взяла і позбирала ті кучеряшки в серветочку, завернула й берегтиму. Тепер в сім'ї лише одні кучері", — написала телеведуча, натякнувши, що кучеряве волосся тепер залишилося у Дмитра.
Син Лесі Нікітюк — Оскар
У червні 2025 року ведуча вперше стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі, адже до останнього вона приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, а його обличчя батьки ховають від уваги публіки.
Батьком малюка став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Леся почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року воїн освідчився зірці в горах.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Леся Нікітюк показала сина Оскара, якому вже один рік і місяць, в повний зріст.
- Молода мама повернулася до свого екстремального хобі — вейксерфінгу.
Крім того, 38-річна зірка з гумором заговорила про різницю у віці з Дмитром.