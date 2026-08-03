Скрыла живот: красотка из "Мисс Вселенная" оказалась на 4 месяце беременности (фото)
Джейме Ванденберг, победительница Miss Universe Canada, вышла на сцену международного конкурса красоты в Бангкоке, будучи на четвертом месяце беременности. Об этом почти никто не догадывался.
Правду 29-летняя модель Джейме Ванденберг раскрыла всего через несколько месяцев, а сегодня рассказывает, почему решила держать эту новость при себе и как материнство изменило ее взгляд на собственные амбиции. В ноябре прошлого года модель представляла Канаду на Miss Universe 2025 в столице Таиланда. О том, что конкурсантка находится в надежде, знали только самые близкие люди.
Miss Universe Canada опубликовала в Instagram видео, где кадры из конкурса переплелись с фото ее округлого животика. Оказалось, что во время выступления в Бангкоке она была уже на четвертом месяце беременности.
Беременность не проблема
Это не проблема, ведь Miss Universe еще в 2023 году сняла запрет на участие в конкурсе для матерей.
"Мы не рассказали ни семье, ни организации Miss Universe Canada – решили держать это в тайне как можно дольше. Мне очень понравилось, что мы так поступили: беременность чувствовалась гораздо более интимной в период, когда моя жизнь и так была под прицелом камер", – рассказывает она.
Перед отлетом в Таиланд Ванденберг совершила свое первое УЗИ. В это время пара решила: пол ребенка узнают только после родов. Тогда же договорились и о другом – скрыть беременность всех, чтобы пережить первые месяцы вдвоем, без постороннего вмешательства.
Это означало, что на Miss Universe она приехала так, чтобы ни соперницы, ни устроители ничего не заподозрили. И хотя правила конкурса с 2023 года уже разрешали участие матерей и замужних женщин, Ванденберг хотела, чтобы ее оценивали по работе, которая привела ее на эту сцену, а не через призму беременности.
Прислушивалась к телу
Прежде чем лететь за границу, Ванденберг проконсультировалась с врачом по безопасности участия в конкурсе. По ее словам, специалист развеял сомнения – главное, прислушаться к собственному телу в течение всего месяца соревнований.
К моменту прилета в Таиланд беременность перешла уже во второй триместр. По словам Ванденберг, ей удалось избежать токсикоза – в основном она чувствовала себя прекрасно на протяжении всего конкурса. Впрочем, понимая, что тело может измениться в любой момент, девушка продумала стратегию с гардеробом вперед: приталенные образы одевала в начале конкурсной программы, а более свободные, более эластичные силуэты приберегла на потом.
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