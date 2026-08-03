Приховала животика: красуня з "Міс Всесвіт" виявилась на 4 місяці вагітності (фото)

Джейме Ванденберг, переможниця Miss Universe Canada, вийшла на сцену міжнародного конкурсу краси в Бангкоку, будучи на четвертому місяці вагітності. Про це майже ніхто не здогадувався.

Правду 29-річна модель Джейме Ванденберг розкрила лише через кілька місяців, а сьогодні розповідає, чому вирішила тримати цю новину при собі та як материнство змінило її погляд на власні амбіції. Минулого листопада модель представляла Канаду на Miss Universe 2025 у столиці Таїланду. Про те, що конкурсантка перебуває при надії, знали лише найближчі люди.

Miss Universe Canada опублікувала в Instagram відео, де кадри з конкурсу переплелися з фото її округлого животика. Виявилося, що під час виступу в Бангкоку дівчина була вже на четвертому місяці вагітності.

Вагітність не проблема

Це не проблема, адже Miss Universe ще у 2023 році зняла заборону участі в конкурсі для матерів.

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"Ми не розповіли ні родині, ні організації Miss Universe Canada – вирішили тримати це в таємниці якомога довше. Мені дуже сподобалося, що ми так вчинили: вагітність відчувалася набагато інтимнішою в період, коли моє життя і так було під прицілом камер", – розповідає вона.

29-річна модель Джейме Ванденберг змагалась вагітною Фото: Instagram

Перед відльотом до Таїланду Ванденберг зробила своє перше УЗД. Саме тоді пара вирішила: стать дитини дізнаються лише після пологів. Тоді ж домовилися й про інше – приховати вагітність від усіх, аби пережити перші місяці удвох, без стороннього втручання.

Це означало, що на Miss Universe вона приїхала так, щоб ні суперниці, ні організатори нічого не запідозрили. І хоча правила конкурсу з 2023 року вже дозволяли участь матерів та заміжніх жінок, Ванденберг хотіла, щоб її оцінювали за роботу, яка привела її на цю сцену, а не крізь призму вагітності.

Дослухалась до тіла

Перш ніж летіти за кордон, Ванденберг проконсультувалася з лікарем щодо безпеки участі в конкурсі. За її словами, фахівець розвіяв сумніви – головне, прислухатися до власного тіла протягом усього місяця змагань.

Джейме Ванденберг стала мамою Фото: Instagram

До моменту прильоту в Таїланд вагітність уже перейшла у другий триместр. За словами Ванденберг, їй пощастило уникнути токсикозу – здебільшого вона почувалася чудово протягом усього конкурсу. Утім, розуміючи, що тіло може змінитися будь-якої миті, дівчина продумала стратегію з гардеробом наперед: приталені образи вдягала на початку конкурсної програми, а вільніші, еластичніші силуети приберегла на потім.

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