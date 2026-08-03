Психолог описала партнера, от которого нужно бежать: 5 частых фраз

Сабрина Романофф, клиническая психологиня, профессор и писательница, которая получила образование в Гарварде и специализируется на отношениях, назвала 5 тревожных фраз, которые сигнализируют о конце ваших отношений.

Эти слова особенно коварны, потому что, хотя на первый взгляд они могут казаться весомыми аргументами, их часто используют во избежание ответственности и с целью посеять неопределенность. Об этом пишет CNBC.

Фразы, сигнализирующие о конце

1. "Я такой, какой есть".

Эта фраза свидетельствует об отказе от роста. Одно дело сказать: "Я не подвержен конфликтам" или "Я не люблю брать инициативу в свои руки", а затем разработать конкретный план, чтобы делать все по-другому.

Но если ваш партнер убежден, что беспокоящее поведение является его постоянной чертой, это останавливает любой прогресс. Это возлагает на вас обязанность принять то, что они сделали, даже не разговаривая, и это несправедливо по отношению к вам.

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Вы можете ответить, переложив ответственность за изменения на них обратно. Вы можете сказать: "Я не прошу тебя быть другим человеком. Я прошу тебя скорректировать этот шаблон поведения".

2. "Ты слишком чувствительна(ый)".

Эта манипулятивная фраза имеет целью приуменьшить ваши чувства. Они хотят отвлечь ваше внимание от того, что они сделали неправильно, и сделать вашу реакцию на их поведение проблемой. Потому что, если они заставят вас поверить, что вы являетесь проблемой, тогда им никогда не придется становиться лучше.

Чтобы удержать свою позицию, вы можете сказать что-то вроде: "Мы можем поговорить о том, как я отреагировала после того, как поговорим о том, что ты сделал".

Если они заставят вас поверить, что вы являетесь проблемой, тогда им никогда не придется становиться лучше Фото: Unplash

3. "Я уже сказал, что мне жалко".

Если они используют эту фразу, то их основная цель — остановить спор, не касаясь фактически основной проблемы.

Они думают, что фраза "Извини" магическим образом лишит их любого дискомфорта. Но такой подход держит вас в замкнутом круге конфликтов.

Что говорить в этом случае: "Я вижу, что ты сожалеешь, и мне нужно знать, что после этого изменится".

4. "Но я так много для тебя делаю".

Эта фраза имеет целью отвлечь вас от текущей проблемы, представив то, что они считают неопровержимым доказательством их доброты, особенно по сравнению с другими.

Это логика того, кто хочет, чтобы вы снизили свои ожидания и почувствовали себя "счастливчиком, что вы здесь". Вы можете сказать: "Я не веду подсчет, я говорю тебе, что сейчас не работает".

Вы можете сказать: "Я не веду подсчет, я говорю тебе, что сейчас не работает" Фото: Pixels

5. "Ты всегда такая".

Эта фраза будет использована, чтобы попытаться переосмыслить конфликт сквозь призму того, почему вам невозможно угодить из-за какой-либо постоянной черты. Если вы всегда раздражительны, это может означать, что этот инцидент — вроде бы ваша вина, а не их.

В этот момент вы можете сказать: "Давай поговорим о случившемся сегодня вечером, прежде чем мы поговорим о закономерности".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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