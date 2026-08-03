Психологиня описала партнера, від якого треба тікати: 5 частих фраз

Сабріна Романофф, клінічна психологиня, професорка і письменниця, яка здобула освіту в Гарварді та спеціалізується на стосунках, назвала 5 тривожних фраз, які сигналізують про кінець ваших стосунків.

Ці слова особливо підступні, тому що, хоча на перший погляд вони можуть здаватися вагомими аргументами, їх часто використовують, щоб уникнути відповідальності та посіяти невизначеність. Про це пише CNBC.

Фрази, які сигналізують про кінець

1. "Я такий, який є".

Ця фраза свідчить про відмову від зростання. Одне діло сказати: "Я не схильний до конфліктів" або "Я не люблю брати ініціативу в свої руки", а потім розробити конкретний план, щоб робити все по-іншому.

Але якщо ваш партнер переконаний, що поведінка, яка вас турбує, є його постійною рисою, це зупиняє будь-який прогрес. Це покладає на вас обов'язок прийняти те, що вони зробили, навіть не розмовляючи, і це несправедливо щодо вас.

Відео дня

Ви можете відповісти, переклавши відповідальність за зміни назад на них. Ви можете сказати: "Я не прошу тебе бути іншою людиною. Я прошу тебе скоригувати цей шаблон поведінки".

2. "Ти надто чутлива(ий)".

Ця маніпулятивна фраза має на меті применшити ваші почуття. Вони хочуть відвернути вашу увагу від того, що вони зробили неправильно, і зробити вашу реакцію на їхню поведінку проблемою. Тому що, якщо вони змусять вас повірити, що ви є проблемою, тоді їм ніколи не доведеться ставати кращими.

Щоб утримати свою позицію, ви можете сказати щось на кшталт: "Ми можемо поговорити про те, як я відреагувала, після того, як поговоримо про те, що ти зробив".

Якщо вони змусять вас повірити, що ви є проблемою, тоді їм ніколи не доведеться ставати кращими Фото: Unplash

3. "Я вже сказав, що мені шкода".

Якщо вони використовують цю фразу, то їхня основна мета — зупинити суперечку, не торкаючись фактично основної проблеми.

Вони думають, що фраза "Вибач" магічним чином позбавить їх будь-якого дискомфорту. Але такий підхід лише тримає вас у замкненому колі конфліктів.

Що казати в цьому випадку: "Я бачу, що ти шкодуєш, і мені потрібно знати, що зміниться після цього".

4. "Але я так багато для тебе роблю".

Ця фраза має на меті відвернути вас від поточної проблеми, представивши те, що вони вважають незаперечним доказом їхньої доброти, особливо порівняно з іншими.

Це логіка того, хто хоче, щоб ви знизили свої очікування та відчули себе "щасливчиком, що ви тут". Ви можете сказати: "Я не веду підрахунок, я кажу тобі, що зараз не працює".

Ви можете сказати: "Я не веду підрахунок, я кажу тобі, що зараз не працює" Фото: Pixels

5. "Ти завжди така".

Ця фраза буде використана, щоб спробувати переосмислити конфлікт крізь призму того, чому вам неможливо догодити через якусь постійну рису. Якщо ви завжди дратівливі, це може означати, що цей інцидент — начебто ваша вина, а не їхня.

У цей момент ви можете сказати: "Давай поговоримо про те, що сталося сьогодні ввечері, перш ніж ми поговоримо про закономірність".

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марк Треверс, доктор філософії, психолог, який спеціалізується на стосунках, назвав 7 червоних прапорців "надзвичайно" нездорових стосунків.

Є кілька тривожних сигналів, на які варто звернути увагу в людях, з якими ви ходите на побачення, аби потім не "обпектися".

На вашу кар’єру можуть впливати й риси характеру людини, з якою ви перебуваєте у стосунках.