За $170 скрыла измену: пенсионерка сделала бизнес на чужих тайнах

В арсенале — доска со схемами измен, а среди услуг — платное молчание: 67-летняя колумбийка Мириам превратила сбор соседских сплетен в действительно прибыльный бизнес. Женщина каждый день записывает слухи и собирает компромат на местных жителей, продавая тайны всем желающим.

Каждое утро Мириам выходит на крыльцо своего дома, чтобы наблюдать за соседями и подслушивать их разговоры. Все собранные факты она тщательно фиксирует в блокноте, а для самых запутанных историй ведет даже специальную доску с фотографиями горожан и схемами их вероятных отношений. За такую бдительность в районе ее уже давно прозвали "королевой сплетен". Об этом сообщают иностранные СМИ.

Приобрести информацию в Мириам можно всего за 1–2 доллара, но если секрет оказывается действительно ценным или пикантным, цена существенно растет. Кроме того, отдельной статьей дохода для женщины стала плата за молчание, когда фигуранты ее "расследований" отдают деньги за сохранение тайны.

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Самый большой гонорар в карьере колумбийки составил около 170 долларов США. На такую сумму раскошелился местный мужчина, чтобы Мириам не рассказала его жене о факте измены.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина зарабатывает, выращивая цветы в чужих городах. Благодаря щедрости незнакомцев, бесплатно предоставивших свои подворья для выращивания растений, ее цветочная ферма выросла из любительского увлечения в серьезный бизнес, поддерживающий местную общину.

Другая женщина уволилась из армии и зарабатывает онлайн бешеные деньги.

Кроме того, неустанный рост груди обрек мать на страдания, но теперь она зарабатывает до $20 тысяч.