За $170 приховала зраду: пенсіонерка зробила бізнес на чужих таємницях

В арсеналі — дошка зі схемами зрад, а серед послуг — платне мовчання: 67-річна колумбійка Міріам перетворила збір сусідських пліток на справді прибутковий бізнес. Жінка щодня занотовує чутки та збирає компромат на місцевих жителів, продаючи таємниці всім охочим.

Щоранку Міріам виходить на ґанок свого будинку, аби спостерігати за сусідами та підслуховувати їхні розмови. Усі зібрані факти вона ретельно фіксує в блокноті, а для найзаплутаніших історій навіть веде спеціальну дошку з фотографіями містян та схемами їхніх імовірних стосунків. За таку пильність у районі її вже давно прозвали "королевою пліток". Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Придбати інформацію в Міріам можна всього за 1–2 долари, але якщо секрет виявляється справді цінним чи пікантним, ціна суттєво зростає. Крім того, окремою статтею доходів для жінки стала плата за мовчання, коли фігуранти її "розслідувань" віддають гроші за збереження таємниці.

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Найбільший гонорар у кар'єрі колумбійки склав близько 170 доларів США. На таку суму розщедрився місцевий чоловік, аби Міріам не розповіла його дружині про факт зради.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка заробляє, вирощуючи квіти на чужих городах. Завдяки щедрості незнайомців, які безкоштовно надали свої подвір'я для вирощування рослин, її квіткова ферма виросла з аматорського захоплення у серйозний бізнес, що підтримує місцеву громаду.

Інша жінка звільнилася з армії та заробляє онлайн скажені гроші.

Крім того, невпинний ріст грудей прирік матір на страждання, але тепер вона заробляє до $20 тисяч.