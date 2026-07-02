Жінка заробляє, вирощуючи квіти на чужих городах — до чого вона додумалась (фото)

Колишня американська вчителька Маріса Мендер-Франклін перетворила звичайне прохання у соцмережах на процвітаюче соціальне підприємство. Завдяки щедрості незнайомців, які безкоштовно надали свої подвір'я для вирощування рослин, її квіткова ферма Midtown Bramble & Bloom виросла з аматорського захоплення у серйозний бізнес, що підтримує місцеву громаду.

У 2020 році Маріса Мендер-Франклін самостійно виростила квіти для власного весілля у крихітному палісаднику. Цей досвід надихнув її на створення квіткової ферми та соціального підприємства, яке б допомагало рідному місту Мемфіс. Проте головною перешкодою став брак простору — купити відповідну ділянку землі за власні кошти жінці було не по кишені, пише Business Insider.

Маріса Мендер-Франклін створила процвітаюче соціальне підприємство Фото: Business Insider

Рішення прийшло несподівано завдяки локальній Facebook-групі "Buy Nothing", де люди безкоштовно діляться речами. Бачачи, як чуйно сусіди відгукуються на прохання одне одного, Маріса вирішила ризикнути. У січні 2021 року вона опублікувала допис, у якому відверто розповіла про свою мрію та попросила дозволу вирощувати квіти на чиємусь подвір'ї. Натомість вона пообіцяла доглядати за ділянкою, приваблювати корисних комах-запилювачів та регулярно дарувати господарям свіжі букети.

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Неочікуваний успіх та стрімке зростання

Результат перевершив усі сподівання: вже за перший тиждень Маріса отримала сорок пропозицій безкоштовної землі від абсолютно незнайомих людей. Під час звичайної прогулянки з собакою її телефон беззупинно вібрував від позитивних відгуків. Жінка не могла повірити, що люди готові просто так віддати їй свої ділянки. Для старту вона обрала п'ять подвір'їв і почала саджати перші квіти, поєднуючи роботу на землі з повною зайнятістю в школі. Вже за шістнадцять місяців бізнес став настільки успішним, що Маріса змогла залишити роботу вчителя та повністю присвятити себе квітникарству.

Сучасний стан бізнесу та соціальна місія

Сьогодні Midtown Bramble & Bloom — це вже не просто підробіток, а потужне підприємство. Зараз команда ферми безкоштовно використовує десять приватних подвір'їв у громаді. Бізнес має власну квітарню, сервіс підписки на букети, бере участь у фермерських ринках та оформлює різноманітні заходи, пропонуючи клієнтам виключно локально вирощені квіти.

Проєкт став важливим соціальним осередком, адже зараз він забезпечує роботою сімох місцевих жителів. Окрім цього, на базі підприємства діє безкоштовна бібліотека насіння та проводяться навчальні майстер-класи з садівництва для всіх охочих. Команда також щомісяця влаштовує благодійні збори, завдяки чому цього року вже передала тисячі доларів місцевим фондам.

Маріса наголошує, що такі онлайн-спільноти є потужним інструментом проти надмірного споживацтва та чудовим способом повернути людське спілкування у наше надто заклопотане життя. Те, що почалося з одного кліку мишкою, повністю змінило не лише її долю, а й життя всього мікрорайону.

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