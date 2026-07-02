Женщина зарабатывает, выращивая цветы на чужих огородах — что она придумала (фото)

Бывшая американская учительница Мариса Мендер-Франклин превратила обычную просьбу в социальных сетях в процветающее социальное предприятие. Благодаря щедрости незнакомцев, которые бесплатно предоставили свои дворы для выращивания растений, её цветочная ферма Midtown Bramble & Bloom превратилась из любительского увлечения в серьёзный бизнес, поддерживающий местное сообщество.

В 2020 году Мариса Мендер-Франклин самостоятельно вырастила цветы для своей свадьбы в крошечном палисаднике. Этот опыт вдохновил её на создание цветочной фермы и социального предприятия, которое помогало бы её родному городу Мемфису. Однако главным препятствием стала нехватка места — купить подходящий участок земли за собственные средства женщине было не по карману, пишет Business Insider.

Мариса Мендер-Франклин создала процветающее социальное предприятие Фото: Business Insider

Идея пришла неожиданно благодаря местной группе в Facebook "Buy Nothing", где люди бесплатно делятся вещами. Увидев, как отзывчиво соседи реагируют на просьбы друг друга, Мариса решила рискнуть. В январе 2021 года она опубликовала пост, в котором откровенно рассказала о своей мечте и попросила разрешения выращивать цветы на чьем-нибудь дворе. Взамен она пообещала ухаживать за участком, привлекать полезных насекомых-опылителей и регулярно дарить хозяевам свежие букеты.

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Неожиданный успех и стремительный рост

Результат превзошёл все ожидания: уже за первую неделю Мариса получила сорок предложений о предоставлении бесплатной земли от совершенно незнакомых людей. Во время обычной прогулки с собакой её телефон не переставал вибрировать от положительных отзывов. Женщина не могла поверить, что люди готовы просто так отдать ей свои участки. Для начала она выбрала пять дворов и начала сажать первые цветы, совмещая работу на земле с полной занятостью в школе. Уже через шестнадцать месяцев бизнес стал настолько успешным, что Мариса смогла уйти с работы учителя и полностью посвятить себя цветоводству.

Современное состояние бизнеса и социальная миссия

Сегодня Midtown Bramble & Bloom — это уже не просто подработка, а крупное предприятие. В настоящее время команда фермы бесплатно использует десять частных участков в общине. У бизнеса есть собственный цветочный магазин, сервис подписки на букеты, он участвует в фермерских рынках и оформляет различные мероприятия, предлагая клиентам исключительно цветы местного производства.

Проект стал важным социальным центром, ведь сейчас он обеспечивает работой семерых местных жителей. Кроме того, на базе предприятия действует бесплатная библиотека семян и проводятся обучающие мастер-классы по садоводству для всех желающих. Команда также ежемесячно организует благотворительные сборы, благодаря чему в этом году уже передала тысячи долларов местным фондам.

Мариса отмечает, что такие онлайн-сообщества являются мощным инструментом в борьбе с чрезмерным потреблением и прекрасным способом вернуть человеческое общение в нашу слишком загруженную жизнь. То, что началось с одного щелчка мышью, полностью изменило не только её судьбу, но и жизнь всего микрорайона.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Женщина, которую изводили из-за высокого роста, теперь зарабатывает на этом миллионы.

Другая женщина уволилась из армии и зарабатывает в интернете баснословные деньги.

Кроме того, непрекращающийся рост груди обрек мать на страдания, но теперь она зарабатывает до 20 тысяч долларов.