Купила за $1500: женщина освоила 100-летнюю хату в деревне, покрытую камышом (фото)

В Одесской области дизайнер Ульяна превратила полуразрушенный столетний сельский дом в уютную локацию с японским садом, прудом и беседкой.

Об этом в своем видео рассказала блоггер Анастасия Сокол, которая вместе с мужем в свое время переехала из города в село. Как удалось обустроить квартиру, читайте в материале Фокуса.

Дом "за копейки"

Дом был приобретен примерно 15 лет назад – тогда он стоил всего $1500. Работы забрали не один год: хозяева капитально перестроили крышу, расширили сам дом и построили пристройку. Денег на все не хватало, однако желание довести дело до конца перевесило.

Дом в деревне стал райским уголком Фото: YouTube

"Сегодняшняя история – реальный пример, что все возможно, хотя в моменте на все это не было средств, но было большое желание", – отмечает автор видео.

Сад в японском стиле

Идею оформить подворье в восточном стиле подсказал сам рельеф – холмистая местность Одесщины.

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Копировать классический японский сад один в один не стали: вышел же пейзажный вариант с полянами, многоуровневыми зелеными уголками и прудом. Растения приходилось пересаживать множество раз – опыта не хватало, поэтому все делали методом проб и ошибок.

Сад в японском стиле у дома Фото: YouTube

Однако, как отмечает хозяйка Ульяна, такая работа с пространством стала для нее своеобразной отрадой для души.

Украшением двора стала небольшая беседка, возведенная с нуля. Расположили ее так, чтобы любоваться и восходом солнца над горами, и его закатом над водоемом.

"Идея пруда возникла потому, что в ландшафтном дизайне Японии есть такая символика: извилистая гладь воды, а в центре – холм, к которому ведет дорожка из камней. Это такое особое место для тишины, где можно посидеть и побыть наедине со своими мыслями", – делится блогер.

Этнические детали

Дом разделили на две независимые части – с отдельными входами, кухнями, спальнями и санузлами. Благодаря этому домик можно сдавать в аренду или принимать гостей, не нарушая собственного пространства.

В интерьере смешали экостиль с этническими мотивами: в спальне красуется старинный деревянный улей с сохранившимся номерным знаком, а стены украшают авторские картины хозяйки и сушеницы, собранные на окрестных холмах. Мебель – в основном отреставрированные старинные экземпляры, дополненные изделиями местных мастеров.

В интерьере смешали экостиль с этническими мотивами Фото: YouTube

Отапливают дом по-разному в каждой части: в одной половине – камин, во второй – традиционная печь с декоративной отделкой. В пристройке также обустроили просторную ванную и собственную сауну.

Подытоживая, Анастасия отмечает: жизнь в селе не сводится к ежедневному труду на огороде.

"Хотелось вам показать, что в селе можно жить очень по-разному: не обязательно постоянно "пахаться" на огородах, а можно жить вот в такой красоте, в таком райском месте", — заключает блогер.

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