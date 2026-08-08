Купила за $1500: жінка освоїла 100-річну хату в селі, покриту очеретом (фото)

На Одещині дизайнерка Ульяна перетворила напівзруйновану столітню сільську хату на затишну локацію з мотивами японського саду, ставком та альтанкою.

Про це у своєму відео розповіла блогерка Анастасія Сокол, яка разом із чоловіком свого часу переїхала з міста до села. Як вдалося облаштувати помешкання, – читайте у матеріалі Фокусу.

Хата "за копійки"

Будинок придбали приблизно 15 років тому – тоді він коштував лише $1500. Роботи забрали не один рік: господарі капітально перебудували дах, розширили саму хату та звели прибудову. Грошей на все бракувало, проте бажання довести справу до кінця переважило.

Хата в селі стала райським куточком Фото: YouTube

"Сьогоднішня історія – реальний приклад, що все можливо, хоча в моменті на все це не було коштів, але було велике бажання", – зазначає авторка відео.

Сад в японському стилі

Ідею оформити подвір'я у східному стилі підказав сам рельєф – горбиста місцевість Одещини.

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Копіювати класичний японський сад один в один не стали: натомість вийшов пейзажний варіант із галявинами, багаторівневими зеленими куточками та ставком. Рослини доводилося пересаджувати безліч разів – досвіду бракувало, тож усе робили методом проб і помилок.

Сад в японському стилі біля будинку Фото: YouTube

Втім, як зазначає господиня Ульяна, така робота з простором стала для неї своєрідною відрадою для душі.

Окрасою двору стала невелика альтанка, яку звели з нуля. Розташували її так, щоб милуватися і сходом сонця над горами, і його заходом над водоймою.

"Ідея ставка виникла тому, що в ландшафтному дизайні Японії є така символіка: звивиста гладь води, а в центрі – пагорб, до якого веде доріжка з камінців. Це таке особливе місце для тиші, де можна посидіти і побути наодинці зі своїми думками", – ділиться блогерка.

Етнічні деталі

Будинок поділили на дві незалежні частини – з окремими входами, кухнями, спальнями та санвузлами. Завдяки цьому хату можна здавати в оренду або приймати гостей, не порушуючи власного простору.

В інтер'єрі змішали екостиль з етнічними мотивами: у спальні красується старовинний дерев'яний вулик зі збереженим номерним знаком, а стіни прикрашають авторські картини господині та сухоцвіти, зібрані на навколишніх пагорбах. Меблі – здебільшого відреставровані старовинні екземпляри, доповнені виробами місцевих майстрів.

В інтер'єрі змішали екостиль з етнічними мотивами Фото: YouTube

Опалюють будинок по-різному в кожній частині: в одній половині – камін, у другій – традиційна піч з декоративним оздобленням. У прибудові також облаштували простору ванну кімнату і власну сауну.

Підсумовуючи, Анастасія наголошує: життя в селі не зводиться до щоденної праці на городі.

"Хотілось вам показати, що в селі можна жити дуже по-різному: не обов'язково постійно "упахуватись" на городах, а можна жити ось у такій красі, в такому райському місці", – підсумовує блогерка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У гірській місцевості виявили хату віком 111 років, де ніби "зупинився час" – всередині відкривається зовсім інший світ. Будівля зведена з букових колод, які й досі зберігають міцність та чудово тримають тепло, тож у приміщенні завжди затишно й тепло.

Пара – колишня модель Лілія з чоловіком Євгеном – у 2020 році придбали занедбану хату неподалік Самбора на Львівщині. Заплатили за неї стільки ж, скільки коштує вживане авто. З того часу подружжя власними силами повертає будинку друге життя.

Ще один чоловік облаштувався у покинутій оселі поблизу Чорнобиля, де, за його словами, електроенергії, хоч відбавляй. Житло виявилося доволі просторим і має практично все необхідне для комфортного проживання.