Ирина Билык заговорила о мужской лжи: "Ну все, опять лапша"

Известная украинская певица Ирина Билык обратилась к своим поклонникам с откровенным вопросом об отношениях и мужских обещаниях. Артистка опубликовала новое сообщение в соцсетях, где поинтересовалась, какие фразы чаще всего вызывают у женщин ощущение неискренности.

На своей странице в Instagram (@bilyk_iryna) певица выложила стильное фото и призвала подписчиков поделиться своим опытом.

"Какая самая популярная мужская фраза, после которой сразу хочется сказать: "Ну все, опять лапша…"?" – с юмором поинтересовалась Ирина Билык.

Реакции людей

Сообщение сразу вызвало активное обсуждение среди ее фанатов, которые начали оставлять в комментариях собственные варианты известных мужских "отговорок" и откровенных высказываний.

"Это не то, что ты подумала";

"Я не видел сообщения";

"Посмотрим… Сразу ясно, что мужчина ни мясо, ни рыба";

"После любой".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Ирина Билык показалась со своим 10-летним сыном Табризом во время активного отдыха в Прикарпатье.

Артистка показалась в своему двору летом и подумала о подлинности людей. "Скажите честно: вы действительно счастливы — или научились красиво это показывать?" – спросила артистка.

Відео дня

Кроме того, звезда поделилась с поклонниками откровенными размышлениями об общественном давлении на женщин и бесконечном списке их "обязанностей". Она возмутилась тем, что современное общество требует от каждой женщины быть идеальной во всем, при этом лишая ее базового права на отдых.