Ірина Білик заговорила про чоловічу брехню: "Ну все, знову локшина"

Відома українська співачка Ірина Білик звернулася до своїх шанувальників із відвертим запитанням щодо стосунків та чоловічих обіцянок. Артистка опублікувала новий допис у соцмережах, де поцікавилася, які фрази найчастіше викликають у жінок відчуття нещирості.

На своїй сторінці в Instagram (@bilyk_iryna) співачка виклала стильне фото та закликала підписників поділитися власним досвідом.

"Яка найпопулярніша чоловіча фраза, після якої одразу хочеться сказати: "Ну все, знову локшина…"?" — з гумором поцікавилася Ірина Білик.

Реакції людей

Допис одразу викликав активне обговорення серед її фанів, які почали залишати в коментарях власні варіанти відомих чоловічих "відмовок" та відвертих висловувань.

"Це не те, що ти подумала";

"Я не бачив повідомлення";

"Подивимось… Зразу зрозуміло, що чоловік ні м'ясо, ні риба";

"Після будь-якої".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Ірина Білик показалася зі своїм 10-річним сином Табрізом під час активного відпочинку на Прикарпатті.

Артистка показалася до своєму подвірʼї влітку та поміркувала про справжність людей. "Скажіть чесно: ви справді щасливі — чи просто навчилися красиво це показувати?" — запитала артистка.

Відео дня

Крім того, зірка поділилася з шанувальниками відвертими роздумами про суспільний тиск на жінок та нескінченний список їхніх "обов'язків". Вона обурилася тим, що сучасне суспільство вимагає від кожної жінки бути ідеальною в усьому, при цьому позбавляючи її базового права на відпочинок.