Известный голливудский актер женился на модели, которая младше его на 20 лет (фото)

В сети ходят слухи, что американская супермодель Джиджи Хадид и голливудский актёр Брэдли Купер тайно поженились.

31-летняя звезда подиумов и её 51-летний избранник были замечены с обручальными кольцами на безымянном пальце во время прогулки за руки по Парижу. Об этом пишет People.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид поженились?

На фотографиях Хадид и Купер улыбались во время совместной прогулки. Они держали одинаковые бутылки с водой, были одеты в спортивную одежду и солнцезащитные очки.

Это произошло через месяц после того, как пара побывала на свадьбе лучшей подруги Хадид — Тейлор Свифт и Трэвиса Келси — в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид Фото: Backgrid

Хадид и Купер не афишировали свои отношения, за исключением редких постов в социальных сетях.

Обручальное кольцо Брэдли Купера Фото: Backgrid

История любви Купера и Хадид

Слухи о романтических отношениях Джиджи и Брэдли появились в начале октября 2023 года, когда пару заметили вместе за ужином в ресторане Via Carota в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Примерно через полтора года, в мае 2025 года, они официально объявили о своих отношениях в Instagram: супермодель опубликовала фотографию, на которой они целуются на её 30-летии.

Відео дня

Позже Джиджи в интервью Vogue дала редкие комментарии о своём романе со звездой фильма "Маэстро", охарактеризовав их отношения как "очень романтичную и счастливую динамику", хотя она и признала, что они сопровождались трудностями, учитывая известность пары.

"Найти человека, который находится на таком этапе жизни, когда знает, чего хочет и чего заслуживает, и вы оба работаете над собой, чтобы объединиться и стать лучшими партнерами, какими только можете быть. Я просто чувствую себя очень счастливой", — сказала она.

51-летний Купер воспитывает своего единственного ребенка от российской модели Ирины Шейк, которая и познакомила его с Джиджи Хадид.

Тем временем Джиджи Хадид воспитывает трехлетнюю дочь Хай, рожденную в результате шестилетних отношений с музыкантом Зейном Маликом, которые скандально закончились в 2021 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэдли Купер и Джиджи Хадид познакомили своих дочерей.

Официально знаменитости долгое время не комментировали свою личную жизнь. Впоследствии модель призналась, что её возлюбленный не посетил показ Victoria’s Secret Fashion, поскольку проводил время с Леей.

Ранее Фокус писал о планах звездной пары на свадьбу.