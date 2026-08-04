Відомий голлівудський актор побрався з молодшою на 20 років моделлю (фото)

У мережі ширяться чутки, що американська супермодель Джіджі Хадід та голлівудський актор Бредлі Купер таємно одружилися.

31-річна зірка подіумів та її 51-річний обранець були помічені з обручками на безіменному пальці під час прогулянки за руки Парижем. Про це пише People.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід одружилися?

На фотографіях Хадід та Купер усміхалися під час спільної прогулянки. Вони тримали однакові пляшки з водою, були одягнені в спортивний одяг та сонцезахисні окуляри.

Це сталося через місяць після того, як пара відвідала весілля найкращої подруги Хадід Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід Фото: Backgrid

Хадід та Купер тримали свої стосунки поза увагою громадськості, за винятком рідкісних постів у соціальних мережах.

Обручка Бредлі Купера Фото: Backgrid

Історія кохання Купера та Хадід

Чутки про романтичні стосунки Джіджі та Бредлі з'явилися на початку жовтня 2023 року, коли пару помітили разом за вечерею у Via Carota у Вест-Віллидж у Нью-Йорку. Приблизно через півтора року, у травні 2025 року, вони офіційно оприлюднили свої стосунки в Instagram: супермодель опублікувала фотографію, на якій вони цілуються на її 30-річчі.

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Згодом Джіджі дала рідкісні коментарі про свій роман із зіркою фільму "Маестро" в інтерв'ю Vogue, описавши їхні стосунки як "дуже романтичну та щасливу динаміку", хоча вона й визнала, що вони супроводжувалися труднощами, враховуючи славу пари.

"Знайти когось, хто перебуває на такому етапі життя, коли знає, чого хоче та заслуговує, і ви обоє працюєте окремо, щоб об'єднатися та стати найкращим партнером, яким тільки можете бути. Я просто почуваюся дуже щасливою", — сказала вона.

51-річний Купер виховує свою єдину дитину від російської моделі Ірини Шейк, яка й познайомила його з Джіджі Хадід.

Тим часом Джіджі Хадід виховує трирічну доньку Хай від шестирічних стосунків з музикантом Зейном Маліком, які скандально закінчилися у 2021 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бредлі Купер та Джіджі Хадід познайомили своїх доньок.

Офіційно знаменитості довго не коментували своє особисте життя. Згодом модель зізналася, що її коханий не відвідав показ Victoria’s Secret Fashion, оскільки проводив час з Леєю.

Раніше Фокус писав про плани зіркової пари на весілля.