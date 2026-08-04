Святослав Вакарчук рассказал интересный факт о своей дочери

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался, что именно его приемная дочь Диана в свое время открыла для него творчество легендарного коллектива Fleetwood Mac. По словам музыканта, девушка в подростковом возрасте обратила его внимание на альбом, который впоследствии стал одним из его самых любимых.

Святослав Вакарчук отметил, что у современной молодежи есть большое преимущество — возможность свободно выбирать музыку и формировать собственный вкус. Несмотря на то, что он считал себя знатоком западной культуры, именно дочь познакомила его с культовой британо-американской группой 60–80-х годов. Об этом артист рассказал во время беседы в подкасте Unzip.

"Я, кстати, не будучи в юности поклонником Fleetwood Mac, уже во взрослом возрасте начал их слушать. Она принесла мне их альбом Rumours и говорит: "Послушай песню The Chain". И это гениальная песня… И вот Rumours — это один из моих самых любимых альбомов, созданных в 70-е", — поделился певец.

Відео дня

Дети Вакарчука

Диана — дочь бывшей гражданской супруги Вакарчука, Ляли Фонаревой, от предыдущих отношений. Несмотря на отсутствие биологической связи, музыкант воспитывал девушку с детства и всегда называет её своей дочерью.

Святослав Вакарчук с Дианой Фото: Instagram

В частности, у Святослава и его нынешней возлюбленной Евгении двое общих детей. Певец неоднократно отмечал в публичных комментариях, что имена детям выбраны в честь его родителей:

Сын Иван (родился в июне 2021 года). Назван в честь дедушки — Ивана Александровича Вакарчука, известного физика и бывшего министра образования Украины.

Дочь Соломия (родилась в июне 2022 года). Рождение ребёнка во время полномасштабной войны музыкант называл одним из самых эмоциональных моментов в жизни.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Святослав Вакарчук опубликовал трогательное фото своих детей в День отца.

Певец расплакался перед Зеленскими на концерте. Этот момент тронул миллионы зрителей.

Кроме того, Фокус в честь дня рождения музыканта рассказывал о его жизни и семье.