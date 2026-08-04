Святослав Вакарчук розкрив цікавий факт про свою дочку
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зізнався, що саме його прийомна дочка Діана свого часу відкрила для нього творчість легендарного колективу Fleetwood Mac. За словами музиканта, дівчина в підлітковому віці звернула його увагу на альбом, який згодом став одним із його найулюбленіших.
Святослав Вакарчук зауважив, що сучасна молодь має гарну перевагу — можливість вільно обирати музику та формувати власний смак. Попри те, що він вважав себе знавцем західної культури, саме донька принесла в його життя культовий британо-американський гурт 60–80-х років. Про це артист розповів під час розмови у подкасті Unzip.
"Я, до речі, не будучи в юності фанатом Fleetwood Mac, вже в дорослому віці почав їх слухати. Вона принесла мені їхній альбом Rumours і каже: "Послухай пісню The Chain". І це геніальна пісня… І ось Rumours — це один із моїх найулюбленіших альбомів, створених у 70-ті", — поділився співак.
Діти Вакарчука
Діана — донька колишньої цивільної дружини Вакарчука, Лялі Фонарьової, від попередніх стосунків. Попри відсутність біологічного споріднення, музикант виховував дівчину з дитинства та завжди називає її своєю дочкою.
Зокрема, у Святослава та його теперішньої коханої Євгенії двоє спільних дітей. Співак неодноразово наголошував у публічних коментарях, що імена дітям обрані на честь його батьків:
- Син Іван (народився у червні 2021 року). Названий на честь дідуся — Івана Олександровича Вакарчука, відомого фізика та колишнього міністра освіти України.
- Донька Соломія (народилася у червні 2022 року). Народження дитини під час повномасштабної війни музикант називав одним із найбільш емоційних моментів життя.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Святослав Вакарчук опублікував зворушливе фото своїх дітей у День батька.
- Співак розплакався перед Зеленськими на концерті. Цей момент розчулив мільйони глядачів.
Крім того, Фокус в честь дня народження музиканта розповідав про його життя та родину.