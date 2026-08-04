Дуа Липа с мужем впервые появились на красной дорожке после свадьбы (фото)

Британская певица Дуа Липа и актёр Каллум Тернер привлекли внимание публики, впервые появившись на красной дорожке в качестве супругов.

Артистка и её теперь уже официальный муж поженились на сицилийской свадьбе 6 июня, через неделю после гражданской церемонии в Лондоне.

Дуа Липа и Каллум Тернер на красной дорожке

Дуа и Каллум впервые появились на красной дорожке после того, как связали себя узами брака на Сицилии в июне. Пара пришла на нью-йоркскую премьеру нового фильма Тернера "Только одна ночь".

Певица была в облегающем чёрном платье Ferragamo с глубоким декольте и нежным шлейфом, тянувшимся за ней. Липа дополнила образ массивными украшениями и бриллиантовыми серьгами, а свои темные волосы собрала в гладкий хвост.

Между тем актер выглядел элегантно в темно-синем двубортном костюме с желтой рубашкой на пуговицах под ним, полосатым галстуком и черными туфлями.

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Дуа Липа и Каллум Тернер Фото: FilmMagic

Дуа Липа вышла замуж

Появление артистки и Каллума состоялось через два месяца после того, как они связали себя узами брака на пышной церемонии на Сицилии, в потрясающем барочном поместье XVIII века.

Невеста Дуа надела платье Chanel Haute Couture, на изготовление которого ушло 1155 часов. Певица и актёр поженились на гражданской церемонии неделей ранее в лондонской ратуше.

Дуа Липа и Каллум Тернер Фото: Instagram

Дуа Липа вышла замуж Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дуа Липа и известный актёр Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне.

Певица вышла замуж на церемонии, которая длилась 40 минут. Впервые о своих отношениях влюбленные сообщили летом 2024 года.

Кроме того, британская звезда, которая активно поддерживает Украину во время войны, попробовала вареники во время поездки в Польшу.